Murió el “Roña” Castro: la historia del chico de Caleta Olivia que pasó de lustrar botas a ser campeón mundial

A los nueve años, su madre lo envió a vivir con su padre a Catamarca. Lejos de la aventura que imaginaba, aquella etapa fue una de las más duras de su vida: el propio Castro contó que su padre era alcohólico y que en esa casa sufrió golpes. Volvió a Santa Cruz cerca de los 13 años, cuando su madre decidió llevarlo de regreso.