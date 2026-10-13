Triplete al Inter y raíces argentinas: la historia de Nicolò Tresoldi, el goleador que sigue Scaloni

Nacido en Italia —su padre, Emanuele Tresoldi, jugó en el Milan— pero criado desde chico en Alemania, el delantero tiene la posibilidad de representar a tres países. La nacionalidad de su madre le abre las puertas de la selección argentina, aunque en su entorno reconocen que todavía no tomó una decisión y que su caso puede ser más complejo que las captaciones de Alejandro Garnacho o Nico Paz. Tresoldi ya jugó para los seleccionados juveniles de Alemania e incluso fue el goleador del último Europeo Sub-21 (disputado en Albania y Serbia), con seis goles en seis partidos.