Política

Alejandro Trapani será el candidato de La Libertad Avanza a intendente de Tafí Viejo

Lisandro Catalán respaldó públicamente su postulación y llamó a “pintar de violeta” la ciudad.

CATALÁN Y TRAPANI, DE LA LLA TUCUMÁN
CATALÁN Y TRAPANI, DE LA LLA TUCUMÁN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Libertad Avanza confirmó a Alejandro Trapani como candidato a intendente de Tafí Viejo para 2027 con el fin de disputar el gobierno municipal tucumano.
  • Trapani compitió por el cargo en 2023 y ahora oficializó su postulación en redes sociales con el respaldo explícito del líder provincial libertario Lisandro Catalán.
  • La postulación marca el inicio del armado territorial propio de La Libertad Avanza para consolidar su presencia en los diferentes municipios tucumanos hacia 2027.
Resumen generado con IA

La Libertad Avanza Tucumán comenzó a definir su armado electoral de cara a las elecciones de 2027 y confirmó a Alejandro Trapani como candidato a intendente de Tafí Viejo. El dirigente taficeño volverá así a competir por el gobierno municipal, luego de haber participado de la elección de 2023.

La candidatura fue comunicada por el propio Trápani a través de sus redes sociales, donde agradeció el respaldo del espacio y de Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza en Tucumán.

“Gracias a @catalanlisandro y a La Libertad Avanza Tucumán por la confianza para representarlos como candidato a intendente de Tafí Viejo”, escribió.

El dirigente planteó que asumirá la postulación como un desafío para intentar producir un cambio en la ciudad. “Asumo este desafío con responsabilidad y la convicción de transformar nuestra ciudad. Esta vez, es en serio”.

Catalán, por su parte, salió a respaldar públicamente la candidatura y dejó un mensaje de tono electoral para el dirigente taficeño. “Vamos Alejandro, a pintar de violeta y libertar Tafí Viejo. Lo mejor está por venir”, puso el dirigente libertario.

El regreso de Trapani a la pelea por la intendencia

Con esta definición, Trápani se incorpora formalmente al armado electoral de La Libertad Avanza en Tucumán, que busca llegar a 2027 con candidatos propios en los distintos municipios de la provincia.

El dirigente ya había sido candidato a intendente de Tafí Viejo en las elecciones de 2023. Ahora, cuatro años después, volverá a disputar el cargo, aunque bajo el sello de La Libertad Avanza y con el respaldo de la conducción provincial del espacio.

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