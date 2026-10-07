Alejandro Trapani será el candidato de La Libertad Avanza a intendente de Tafí Viejo

Resumen para apurados
- La Libertad Avanza confirmó a Alejandro Trapani como candidato a intendente de Tafí Viejo para 2027 con el fin de disputar el gobierno municipal tucumano.
- Trapani compitió por el cargo en 2023 y ahora oficializó su postulación en redes sociales con el respaldo explícito del líder provincial libertario Lisandro Catalán.
- La postulación marca el inicio del armado territorial propio de La Libertad Avanza para consolidar su presencia en los diferentes municipios tucumanos hacia 2027.
La Libertad Avanza Tucumán comenzó a definir su armado electoral de cara a las elecciones de 2027 y confirmó a Alejandro Trapani como candidato a intendente de Tafí Viejo. El dirigente taficeño volverá así a competir por el gobierno municipal, luego de haber participado de la elección de 2023.
La candidatura fue comunicada por el propio Trápani a través de sus redes sociales, donde agradeció el respaldo del espacio y de Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza en Tucumán.
“Gracias a @catalanlisandro y a La Libertad Avanza Tucumán por la confianza para representarlos como candidato a intendente de Tafí Viejo”, escribió.
El dirigente planteó que asumirá la postulación como un desafío para intentar producir un cambio en la ciudad. “Asumo este desafío con responsabilidad y la convicción de transformar nuestra ciudad. Esta vez, es en serio”.
Catalán, por su parte, salió a respaldar públicamente la candidatura y dejó un mensaje de tono electoral para el dirigente taficeño. “Vamos Alejandro, a pintar de violeta y libertar Tafí Viejo. Lo mejor está por venir”, puso el dirigente libertario.
El regreso de Trapani a la pelea por la intendencia
Con esta definición, Trápani se incorpora formalmente al armado electoral de La Libertad Avanza en Tucumán, que busca llegar a 2027 con candidatos propios en los distintos municipios de la provincia.
El dirigente ya había sido candidato a intendente de Tafí Viejo en las elecciones de 2023. Ahora, cuatro años después, volverá a disputar el cargo, aunque bajo el sello de La Libertad Avanza y con el respaldo de la conducción provincial del espacio.