Vale remarcar que existe una pequeña diferencia en cómo el hogar y el restaurante eligen a sus "optimizadores", basada estrictamente en el factor tiempo y volumen y en algunas regulaciones universales que establece el Codex Alimentarius (un organismo conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la FAO que depende de la Organización de las Naciones Unidas). Si un cocinero profesional o un aficionado gastronómico intentara usar un solo material para todo, la cocina colapsaría: un cuchillo de plástico no corta, una sartén de madera se quema y una cuchara de metal raya el antiadherente. La excelencia culinaria actual no busca el material perfecto, sino la transición ideal entre el metal, el plástico y la madera.