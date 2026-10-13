Cine: “Digger”, de Tom Cruise, se hunde en la taquilla

“Digger”, la comedia oscura protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro González Iñárritu, se hundió en la taquilla en su segundo fin de semana y proyecta pérdidas millonarias para el estudio Warner Bros. La sátira medioambiental, que trae a Cruise en la piel de un magnate petrolero, no conquistó a la audiencia y, según un grupo de expertos, se convirtió en un riesgo que no valió la pena para el estudio que este año conquistó el Oscar con “Una batalla tras otra”. No obstante, un número importante de especialistas valoró muy bien el filme, al punto de que en las redes sociales señalan esta paradoja, de que aun con estas críticas positivas la gente no acompañe en la taquilla.
Tras dos semanas en cartelera, la cinta ha recaudado U$S 14,4 millones en América del Norte y U$S 35,3 millones en la taquilla global, números que hacen proyectar pérdidas por alrededor de U$S 245 millones. “Financieramente tiene que ser considerado un desastre”, dijo Christopher Rosen, editor jefe de la publicación The Ankler. “Costó entre U$S 160 millones y U$S 180 millones, sin contar los gastos publicitarios; y no ha recaudado prácticamente nada en la taquilla”, agregó. Daniel Loria, de Boxoffice, subrayó que la cinta fue aprobada durante la gestión de los salientes directores ejecutivos de Warner Bros. Pam Abdy y Michael de Luca, quienes se hicieron un nombre otorgando recursos y presupuestos de estudio a los cineastas para trabajar en películas originales e innovadoras. “A veces funciona, y otras veces no”, comentó el analista. La caída de “Digger” se da cuando el legendario estudio es absorbido por Paramount Skydance, que la semana pasada completó la adquisición de Warner Bros Discovery.
“Digger”, coinciden los expertos, es una película de corte artístico protagonizada por una de las mayores estrellas de cine de todos los tiempos, pero bajo una perspectiva latinoamericana. “Esta película nunca iba a conquistar a una audiencia general, no creo que fuese diseñada para eso”, dijo Loria. “La cinta aprovecha cada oportunidad para empujar a la audiencia hacia direcciones incómodas”, agregó. Y subraya que es una producción hecha por un cineasta latinoamericano que critica las actitudes de los ultra ricos en la sociedad y la cultura estadounidense. Las audiencias estadounidenses “no aceptan fácilmente” películas que critican su cultura, “especialmente cuando son hechas por extranjeros”.
Visibilidad
Las expectativas generadas por la participación de Cruise acentuaron aun más la caída. “Tienes posiblemente a la mayor estrella de cine del mundo. Estaba en todas partes promocionando esta película así que, gracias al poder de convocatoria de Cruise, la película tuvo una enorme visibilidad”, dijo Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado de la firma Rentrak. “Pero este filme y este papel son muy diferentes de sus títulos más recientes”, dijo.
Los números, sostuvo Loria, se corresponden con el tipo de cine de González Iñárritu, menos preocupado con la taquilla que con tener una intención artística por detrás. “Lamentablemente fue promocionada como una película para una audiencia general, cuando en realidad es un cine de autor”, señala.