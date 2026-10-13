Cine: “Digger”, de Tom Cruise, se hunde en la taquilla

Tras dos semanas en cartelera, la cinta ha recaudado U$S 14,4 millones en América del Norte y U$S 35,3 millones en la taquilla global, números que hacen proyectar pérdidas por alrededor de U$S 245 millones. “Financieramente tiene que ser considerado un desastre”, dijo Christopher Rosen, editor jefe de la publicación The Ankler. “Costó entre U$S 160 millones y U$S 180 millones, sin contar los gastos publicitarios; y no ha recaudado prácticamente nada en la taquilla”, agregó. Daniel Loria, de Boxoffice, subrayó que la cinta fue aprobada durante la gestión de los salientes directores ejecutivos de Warner Bros. Pam Abdy y Michael de Luca, quienes se hicieron un nombre otorgando recursos y presupuestos de estudio a los cineastas para trabajar en películas originales e innovadoras. “A veces funciona, y otras veces no”, comentó el analista. La caída de “Digger” se da cuando el legendario estudio es absorbido por Paramount Skydance, que la semana pasada completó la adquisición de Warner Bros Discovery.