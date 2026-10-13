El museo Timoteo Navarro reabrió con el Salón de Tucumán

El Salón se abrirá el sábado 31 de este mes, a las 20 y dentro de la agenda de la Noche de los Museos. “Ese día es la inauguración y el acto de premiación, todo dentro del programa ‘Mientras tanto’ que es el proceso de recuperación y rehabilitación edilicia del Timoteo Navarro por etapas, y que en esta instancia abarcará del hall de acceso y el salón principal, junto a la reserva de obras de la colección Lino Enea Spilimbergo”, adelanta el director de Artes Visuales del Ente Cultural de la Provincia, Juan Bracamonte. La encargada del Museo es Sol Rodríguez Díaz.