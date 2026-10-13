CulturaArte y cultura

El museo Timoteo Navarro reabrió con el Salón de Tucumán

Se anunciaron los 15 artistas seleccionados cuyas obras se expondrán en el Museo. Concursos fotográficos provincial y municipal.

EL JURADO, EN EL MUSEO. Andrei Fernández, Gloria Zjawin de Gentilini y Alejandra Mizrahi seleccionaron las obras para el Salón de Tucumán.
EL JURADO, EN EL MUSEO. Andrei Fernández, Gloria Zjawin de Gentilini y Alejandra Mizrahi seleccionaron las obras para el Salón de Tucumán.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 6 Hs

El 53º Salón Nacional de Tucumán será el punto central del Festival de Artes Visuales Tucumán Arte que comenzará esta semana, con el agregado especialísimo de la reapertura parcial del Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro (9 de Julio 44).

El Salón se abrirá el sábado 31 de este mes, a las 20 y dentro de la agenda de la Noche de los Museos. “Ese día es la inauguración y el acto de premiación, todo dentro del programa ‘Mientras tanto’ que es el proceso de recuperación y rehabilitación edilicia del Timoteo Navarro por etapas, y que en esta instancia abarcará del hall de acceso y el salón principal, junto a la reserva de obras de la colección Lino Enea Spilimbergo”, adelanta el director de Artes Visuales del Ente Cultural de la Provincia, Juan Bracamonte. La encargada del Museo es Sol Rodríguez Díaz.

“Esos andamios son su aula”: estudiantes de Artes trabajan restaurando el Museo Timoteo Navarro

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Para la selección de obras que se expondrán se recibieron 725 postulaciones de todo el país, de artistas mayores de 18 años, en forma individual o colectiva, y extranjeros con residencia legal en el país no menor a dos años. El jurado fue conformado por Gloria Zjawin de Gentilini, Andrei Fernández y Alejandra Mizrahi, quienes eligieron los trabajos de Manuel Molina (“Inteligencia manual”), Jorge Lobato Coronel (“Percha con cinco desnudos y una palabra”), Mariana Ferrari (“Matorral”), Mariela Vita (“La fuente de los peces”), Belén Aguirre (“Paisaje con humo”), Marcelo Coca (“Nuestra Señora del Trueque”), Marcos Meternicht (“Instante previo”), Marisa Rossini (“Nuestro futuro ya tiene nostalgia”), Pablo Rivero (“Fragmentos para reconocer”), Juan Pablo Sánchez Noli (“26°47’4”S 65°15’3”W”), Guadalupe Carrizo (“S/T”), Delfín Gerónimo “Jasigasta - Vasija ceremonial ofrenda”), Javier Díaz (“Colección pirata”), Mercedes Schamber (“El sonido de mi propio llanto cuando dormía”) y Fiorina Gatti (“Totem”).

Así, confluirán cuadros elaborados con distintas técnicas, instalaciones, fotografías y artesanías. Esa variedad estaba contemplada en la convocatoria que venció el 12 de septiembre, que alcanzaba “obras de temática libre, realizadas durante los últimos tres años, pertenecientes a cualquier práctica contemporánea de las artes visuales, sin restricciones de técnica, disciplina o soporte”.

El Salón Nacional regresará al Museo Timoteo Navarro con una convocatoria abierta para artistas

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Desde el Ente se reivindica al evento como “uno de los certámenes de mayor trayectoria y relevancia dentro de las políticas públicas culturales de la provincia”. Sobre el Museo, se reivindica que aloje “diversas propuestas en ese espacio como ámbito de encuentro, exhibición y construcción de patrimonio”.

La exposición estará abierta hasta el 11 de diciembre. La edición 2026 otorgará tres Grandes Premios Adquisición de $2,5 millones cada uno; un Premio Adquisición reservado al Joven Artista de Tucumán de $1,2 millón y 11 Premios Fomento de $300.000 cada uno; así, todos los trabajos seleccionados recibirán algún reconocimiento. “Los Premios Adquisición constituyen una herramienta clave para el fortalecimiento de la colección pública del Museo, ya que permiten incorporar nuevas producciones al patrimonio artístico provincial, favoreciendo su conservación, investigación, exhibición y acceso por parte de la comunidad”, se justifica. Las fechas de apertura y cierre se corrieron de las previstas originalmente.

Antes de esa inauguración, la agenda de actividades relacionadas con las artes visuales es intensa y comenzará esta semana, con el Festivalito bajo la consigna “Arte, cultura, infancias y juventudes”.

Este jueves, desde las 10 y en la sala Lola Mora del Ente (San Martín 251), con entrada libre y gratuita se habilitará un espacio pensado “para acercar a niñas, niños y jóvenes al mundo de las artes visuales a través de experiencias participativas, creativas y de encuentro”, durante todo ese día y el siguiente. Las actividades abarcarán el Punto Digital y el Museo Iramain.

Una buena noticia para Tucumán: el histórico Timoteo Navarro volverá a recibir al público en la Noche de los Museos

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Las propuestas serán abiertas por el Coro de Niños y Jóvenes y luego habrá talleres pictóricos, de arte impreso y de títeres; la creación de un “Mural textil comunitario”; e intervenciones artísticas de circo, de clown y de títeres, entre otras. Por aparte, habrá otras propuestas para público adulto.

Imágenes

Si el Salón prevé (y expondrá) la fotografía como una de las expresiones artísticas, tanto la Provincia como la Municipalidad de San Miguel de Tucumán lo fomentan como una marca de identidad.

El Ente Tucumán Turismo convocó al concurso “Destino mundial”, centrado en imágenes “enfocadas en la esencia de la provincia y paisajes como Tafí del Valle (destacado por su vinculación a nominaciones de ONU Turismo)”. Tras una preselección a cargo de un jurado, las fotos fueron sometidas a votación del público en las redes sociales de esa institución.

El primer puesto correspondió a Juan Manuel Bulacio, y el podio lo completaron Silvana Valeria Fernández y María de los Ángeles Vigo; el cuarto lugar fue para Alejandro Nemec.

FOTO PREMIADA. Juan Manuel Bulacio ganó en el Ente de Turismo. FOTO PREMIADA. Juan Manuel Bulacio ganó en el Ente de Turismo.

En tanto, el municipio capitalino tiene en marcha su concurso “SMT en Foco” y esta semana se conocerán los finalistas entre los 512 participantes, que presentaron 992 fotografías recibidas, de las cuales 456 correspondieron a la categoría “SMT en flor” y las restantes 536 a “SMT en foco”. “Detrás de esos números hay cientos de miradas que recorrieron y registraron nuestra ciudad, construyendo entre todos un patrimonio visual”, se adelantó.

El jurado conformado por Valeria Cannata, Belinda Quinteros, Gonzalo Sánchez y Luciano Moretti (ambos referentes del proyecto Casita de Tucumán) elegirá tres fotografías finalistas en cada rubro, y luego se abrirá el voto ciudadano a través de las redes sociales municipales para definir el orden de mérito.

En el interior

La Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753) albergará desde esta tarde a las 15 la muestra “Huellas que habitan”, a cargo de alumnos de sexto y de segundo año del secundario Inmaculado Corazón de María.

El museo Timoteo Navarro hará de su fachada una gran pantalla

El museo Timoteo Navarro hará de su fachada una gran pantalla

“Cada lugar guarda historias, memorias y huellas que permanecen en quienes lo habitan. Tafí Viejo se vuelve territorio de encuentro y expresión: un espacio que se observa, se siente y se transforma a través del arte. Se invita a recorrer y redescubrir la ciudad a través del arte: maquetas, poesía y danza se encuentran para poner en valor nuestros espacios, nuestra identidad y nuestra memoria”, se anuncia.

También en la ciudad del limón, pero en la sala Ernestina Salazar del Mercado Municipal (Uttinger y San Martín), hasta el 26 de este mes se podrán visitar los trabajos de Susana Ale “Alegorías de lo femenino”, desarrollados en textiles.

CHARLA EN MONTEROS. Un diálogo abierto con Claudia Martínez. CHARLA EN MONTEROS. Un diálogo abierto con Claudia Martínez.

En tanto, a las 19.30 y en la Sala de Arte Contemporáneo Rodolfo Bulacio del Mercado Cultural de Monteros (Colón y Silvano Bores), habrá una charla abierta con Claudia Martínez sobre su obra, bajo el título “Una chica como yo, un muchacho como tú, definitivamente”. La artista nació en Catamarca, pero se formó en Tucumán, donde integró el grupo Tenor Graso en la década del 90, con espectáculos multimedia y de diseño de indumentaria. Recibió becas de la Fundación Antorchas y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros reconocimientos.

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