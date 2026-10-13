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Imajim 2026: dos noches para explorar el diseño gráfico en Tucumán

El encuentro se realizará el 13 y 14 de octubre en San Miguel de Tucumán, con actividades abiertas a estudiantes, profesionales y curiosos del mundo creativo. La entrada será libre y gratuita.

IMAJIM. La muestra de diseño gráfico se realizará el 13 y 14 de octubre en el Instituto JIM. / IMAJIM
IMAJIM. La muestra de diseño gráfico se realizará el 13 y 14 de octubre en el Instituto JIM. / IMAJIM
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Instituto JIM realizará la muestra Imajim el 13 y 14 de octubre en Tucumán para exhibir producciones de diseño gráfico estudiantil con entrada libre y gratuita.
  • Nacido en 1991 y rebautizado en 2012, el encuentro reúne propuestas prácticas, charlas profesionales, muralismo y experiencias audiovisuales guiadas por los propios alumnos.
  • En el 35° aniversario de la carrera, el evento afianza un espacio de intercambio y visibilidad clave para los futuros profesionales del diseño gráfico en la región.
Resumen generado con IA

El diseño sale de las aulas y ocupa nuevos espacios en una muestra que combina creatividad, aprendizaje y música. Este martes 13 y miércoles 14 de octubre, el Instituto JIM realizará una nueva edición de Imajim, el encuentro que reúne trabajos de estudiantes, charlas con invitados y actividades artísticas. La entrada será libre y gratuita.

Durante dos jornadas, el público podrá recorrer producciones de la carrera de Diseño Gráfico, conocer distintas formas de trabajo y participar de propuestas que cruzan el diseño con otras disciplinas. La cita será de 19 a 22, en Junín 674, San Miguel de Tucumán.

DISEÑO Y CREATIVIDAD. La exposición reunirá trabajos de estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. / IMAJIM DISEÑO Y CREATIVIDAD. La exposición reunirá trabajos de estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. / IMAJIM

Creativos en movimiento: se viene la edición 2025 de la muestra de diseño ImaJIM

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Qué habrá en Imajim 2026

La muestra reunirá algunos de los trabajos realizados durante el año por estudiantes de Diseño Gráfico. Habrá láminas, maquetas y piezas tridimensionales, además de espacios para conocer técnicas y proyectos creativos.

La agenda también incluirá charlas con profesionales y artistas. El martes, Juliana Gómez Tolosa abrirá las disertaciones a las 19:30 con una propuesta sobre diseño gráfico hecho a mano. A las 20:30, Eugenia Balbi participará de una charla titulada “Un charladito con”.

A las 21.30 será el turno de un taller a cargo de Dianet OG, conocida como Ollieconnutella, para personalizar bolsas de tela o tote bags.

El miércoles, la programación continuará a las 19.30 con Cocó Vidal. A las 20:30, Atilio Orellana y Flor Villafañe presentarán “Dos miradas, el mismo objetivo”.

Durante ambas jornadas también habrá intervenciones de muralistas, con Evanfelino y Mariano Orell, música en vivo y la participación de Calle Club. El cierre del miércoles, a las 21:30, incluirá una experiencia inmersiva y audiovisual a cargo de ese colectivo.

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ImaJIM 2024 mostrará desde un mural instagrameable hasta remeras de Lola Mora

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Una tradición que nació en las aulas

Imajim tiene sus raíces en 1991, cuando comenzó la carrera de Diseño Gráfico del Instituto JIM. En sus primeros años, las muestras se organizaban por asignatura y cada equipo docente exhibía sus producciones por separado.

Con el tiempo, surgió la idea de reunir los trabajos en una exposición anual. Durante la década de 1990, las muestras pasaron por distintos espacios de la ciudad, entre ellos el Centro Cultural Virla y el Hotel Catalinas Park, hasta llegar al propio instituto.

El nombre Imajim apareció en 2012, como una combinación de las palabras “imagen” y “JIM”. Desde entonces, los estudiantes asumieron el protagonismo de la organización, con el acompañamiento de la institución.

La edición de 2026 llega en el año en que la carrera cumple 35 años de trayectoria en Tucumán. Para quienes estudian diseño, trabajan en el sector o sienten curiosidad por el mundo visual, la propuesta ofrece dos noches para conocer proyectos, intercambiar ideas y descubrir nuevas formas de crear.

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