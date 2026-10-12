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Siete adentro y un boleto en disputa: la Primera B liguista empieza a armar los cuartos de final

A dos fechas del cierre de la segunda fase, la Zona A completó sus cuatro casilleros y el Grupo B ya tiene a tres equipos asegurados. Fundación Mapa e Independiente de Tafí Viejo librarán un mano a mano apasionante por la última vacante para pelear por el salto a Primera A.

DE TRANCAS. Sacachispas ya se aseguró la clasificación y peleará por un ascenso en su segunda temporada en la Liga Tucumana.
DE TRANCAS. Sacachispas ya se aseguró la clasificación y peleará por un ascenso en su segunda temporada en la Liga Tucumana.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Siete clubes clasificaron a cuartos de final de la Primera B de la Liga Tucumana a dos fechas del cierre, buscando dos ascensos a la máxima división.
  • La Zona A ya definió sus cuatro cupos, mientras que en la Zona B avanzaron tres equipos y la última plaza se disputa entre Fundación Mapa e Independiente.
  • En las próximas dos jornadas se resolverá el cuadro definitivo de los playoffs, que determinarán a los dos planteles ascendidos a Primera A para 2027.
Resumen generado con IA

A dos fechas del cierre de la segunda fase del Torneo Anual de la Primera B de la Liga Tucumana de Fútbol, el cuadro de los cuartos de final ya tiene casi todos los casilleros ocupados. Siete clubes sellaron su clasificación a los cruces por los dos ascensos a la categoría superior para 2027, y solo resta resolver una plaza.

En la Zona A ya está todo resuelto: Eudoro Avellaneda, Alianza Deportiva, Deportivo Trancas y Unión del Valle garantizaron su presencia entre los ocho mejores. En la Zona B, en tanto, sacaron pasaje El Rejunte FC, La Florida y Sacachispas, por lo que el boleto restante saldrá de la pulseada entre Fundación Mapa y Los Independientes en las dos jornadas pendientes.

En lo que va de la octava fecha, Alianza Deportiva dio el golpe en la Zona A al vencer por 2 a 0 al puntero Eudoro Avellaneda con goles de Rodrigo García y Fabricio Villafuerte. El programa de este grupo se completará el miércoles con el cruce entre Deportivo Trancas y Unión del Valle.

La Zona B entregó dos empates 2 a 2. El Rejunte FC y La Florida igualaron en un partido de ida y vuelta: Javier Mangarella marcó el primero para el conjunto de Los Ralos y Paulo Frías el segundo, mientras que Jorge Herrera y Gastón Amaya convirtieron para el “Tricolor” del este.

En el otro cotejo del grupo, Sacachispas igualó 2 a 2 ante Fundación Mapa. Agustín Sanna y José Navarro anotaron para el conjunto taficeño, mientras que Agustín Espeche firmó un doblete clave para que Mapa siga con vida en la pelea por la clasificación.

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