Ruta 9: un hombre murió y otro fue rescatado tras un vuelco en Tucumán

Un hombre murió y otro resultó herido tras el vuelco de un automóvil en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1302, en Tucumán. El siniestro ocurrió este domingo, alrededor de las 5.50, en la zona de Circunvalación, y requirió la intervención de Bomberos de la Policía y de otros equipos de emergencia.