Ruta 9: un hombre murió y otro fue rescatado tras un vuelco en Tucumán
El accidente ocurrió durante la madrugada, a la altura del kilómetro 1302, en la zona de Circunvalación. Bomberos utilizaron herramientas hidráulicas para liberar a uno de los ocupantes, que había quedado atrapado en el vehículo.
Resumen para apurados
- Un hombre murió y otro resultó herido este domingo tras volcar su automóvil en la Ruta Nacional 9, a la altura de Circunvalación en Tucumán.
- El vehículo volcó sobre el badén divisor. Una víctima salió despedida y falleció en el acto, mientras que la otra fue liberada con herramientas hidráulicas y hospitalizada.
- La Comisaría de Los Pocitos investiga las causas del siniestro vial, mientras el sobreviviente permanece bajo atención médica en un centro de salud provincial.
Un hombre murió y otro resultó herido tras el vuelco de un automóvil en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1302, en Tucumán. El siniestro ocurrió este domingo, alrededor de las 5.50, en la zona de Circunvalación, y requirió la intervención de Bomberos de la Policía y de otros equipos de emergencia.
Según informó la Dirección General de Bomberos de la Policía de Tucumán, al llegar al lugar los efectivos encontraron el vehículo volcado sobre el badén divisor de la ruta, con el frente orientado hacia el norte, pese a que circulaba en sentido de norte a sur.
Cómo fue el vuelco en la Ruta 9
En el lugar trabajaban efectivos de la División Patrulla Motorizada Las Talitas, Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo y Las Talitas, y personal del Servicio de Emergencias 107.
Durante las primeras tareas, los equipos constataron que uno de los ocupantes había sido despedido del habitáculo. El personal médico confirmó su fallecimiento. El segundo hombre, en tanto, permanecía inconsciente y atrapado dentro del automóvil.
Bomberos utilizaron herramientas hidráulicas para rescatar al sobreviviente
Para liberar al hombre, los bomberos utilizaron tijeras hidráulicas con las que cortaron el parante central ubicado entre las dos puertas del lado del acompañante. El procedimiento permitió facilitar la extracción de la víctima.
Una vez rescatado, el hombre recibió asistencia del Servicio de Emergencias 107 y fue trasladado a un centro asistencial.
Efectivos de la Comisaría de Los Pocitos permanecieron en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes e investigar las circunstancias del siniestro.