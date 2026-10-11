Regional Federal Amateur: Experimental ganó sobre la hora y Ateneo sacó una buena ventaja en los octavos

El partido tuvo situaciones para ambos equipos. Navarro complicó constantemente a la defensa visitante y contó con dos oportunidades claras que fueron bien resueltas por Pedro Villarreal. El delantero finalmente consiguió vencer al arquero desde los doce pasos. Por el lado del conjunto dirigido por Mario Suárez, la ocasión más peligrosa de la primera parte estuvo en los pies de Mauro Galván, quien desperdició un mano a mano al rematar por encima del travesaño.