Regional Federal Amateur: Experimental ganó sobre la hora y Ateneo sacó una buena ventaja en los octavos

Resumen para apurados
- Experimental y Ateneo ganaron sus cruces de ida en los octavos de final de la Región Norte del Regional Federal Amateur en Tucumán para acercarse a la clasificación.
- Experimental superó 2-1 a Concepción FC con un gol agónico, mientras que Ateneo venció con autoridad 2-0 a Central Norte de visitante en un cruce marcado por expulsiones.
- Las revanchas se jugarán el próximo domingo, donde ambos clubes buscarán sellar su pase de ronda y mantener vivas sus aspiraciones de ascenso al Federal A.
Los octavos de final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur comenzaron con dos triunfos tucumanos. Experimental derrotó agónicamente a Concepción FC por 2-1 en El Colmenar, mientras que Ateneo Parroquial Alderetes venció 2-0 a Central Norte en barrio El Bosque. Las revanchas se disputarán el próximo domingo y ambas series siguen abiertas, aunque el conjunto de Alderetes consiguió una ventaja importante para afrontar la definición.
Experimental festejó en la última jugada
En El Colmenar, la emoción se extendió hasta el último segundo. El equipo dirigido por la dupla Ariel Valdez-Leandro Herrera consiguió una valiosa victoria gracias a un cabezazo de Mauricio Lamas en la última jugada del encuentro. Antes, Agustín Navarro, de penal, había puesto en ventaja al local durante la primera parte, mientras que el ingresado Omar Romano estableció la igualdad para Concepción FC a los 90 minutos.
El partido tuvo situaciones para ambos equipos. Navarro complicó constantemente a la defensa visitante y contó con dos oportunidades claras que fueron bien resueltas por Pedro Villarreal. El delantero finalmente consiguió vencer al arquero desde los doce pasos. Por el lado del conjunto dirigido por Mario Suárez, la ocasión más peligrosa de la primera parte estuvo en los pies de Mauro Galván, quien desperdició un mano a mano al rematar por encima del travesaño.
En el complemento, Concepción FC manejó la pelota e intentó asumir el protagonismo, mientras que Experimental apostó a las salidas rápidas para lastimar de contragolpe. Cuando parecía que el local se quedaría con los tres puntos, Romano apareció para definir contra el palo derecho de Lucas Godoy, de buena actuación, y establecer el 1-1.
Sin embargo, Experimental todavía tenía una oportunidad más. En la última acción del partido, Lamas ganó de cabeza y desató la euforia de los hinchas en El Colmenar, que celebraron una victoria tan trabajada como importante.
El árbitro Eloy Guzmán expulsó a René Urueña, de Experimental, y a Mariano Peralta, defensor de Concepción FC.
Ateneo dio el primer golpe
En barrio El Bosque, Ateneo Parroquial Alderetes mostró una de sus mejores versiones en el certamen y superó con autoridad a Central Norte por 2-0. Hernán Brylko abrió el marcador durante la primera parte y Agustín Fernández amplió la diferencia en el complemento, para darle al equipo dirigido por la dupla Maximiliano Romano-Sergio Lobo una ventaja importante de cara a la revancha.
El "Expreso del Este" fue superior a su rival durante buena parte del encuentro, generó numerosas situaciones de peligro y hasta pudo haber conseguido una diferencia mayor. Sin embargo, la falta de precisión en algunas oportunidades le impidió ampliar el marcador.
De todas maneras, el triunfo le permite afrontar el desquite con mayor tranquilidad y la posibilidad de avanzar a la siguiente instancia incluso con una derrota por la mínima diferencia.
En Central Norte, el entrenador Alejandro Bernat tendrá una semana para corregir los errores, recuperar confianza y encontrar las respuestas futbolísticas que le permitan revertir la serie.
El árbitro Rodrigo Ballestero expulsó a Lautaro Rojas, del conjunto local, y a Matías González, de la visita.
Las revanchas del próximo domingo definirán qué equipos continuarán en carrera por el ascenso al Federal A. Experimental buscará defender su ajustada ventaja frente a Concepción FC, mientras que Ateneo intentará hacer valer los dos goles de diferencia ante Central Norte. Por lo mostrado en los partidos de ida, el "Expreso del Este" fue el equipo que mejor posicionado quedó para afrontar la definición.