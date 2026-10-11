San Martín perdió 1-0 ante Atlanta y sigue fuera del Reducido

Lo que tenés que saber

San Martín llega a Villa Crespo con el impulso del 1-0 ante Gimnasia y Tiro, pero sin margen de error. Es 10° en la zona B con 43 puntos, a cuatro de Colegiales, que hoy ocupa el último lugar del Reducido con un partido más. Atlanta, en cambio, es tercero con 55 unidades, suma cinco partidos sin perder y es el equipo que más victorias consiguió en la zona, con 17. En la primera rueda, el “Bohemio” se impuso 1-0 en La Ciudadela.