San Martín perdió 1-0 ante Atlanta y sigue fuera del Reducido

"Caco" García quiso imitar la conquista "Bohemia"
34' ST Desde afuera y a larga distancia, Matías García, mandó un disparo con potencia, llovido y con la suficiente precisión para que impactara en el travesaño.
Atlanta se pone en ventaja
32' ST Patricio Ostachuk marcó el 1-0. El jugador había ingresado 10 minutos antes. Si había alguna vía para quebrar la paridad, era la pelota parada.
Atlanta sigue enloqueciendo todas las líneas "santas"
15' ST Álvarez se transformó en asistidor para su compañero, Sosa que punteó con imprecisión un centro que casi entra por el palo izquierdo.
Prueba desde afuera San Martín
9' ST Véliez usa una vía que, por el trámite del partido, es una seductora opción: rematar desde afuera. Rago, el arquero local, frustró esos intentos.
Sand salva al "Santo"
6' ST Por la derecha llegó un desborde. El centro llegó a los pies de Rodríguez, hasta aquí es el mejor en cualquiera de los dos ataques, que dio una media vuelta que fue tapada magistralmente por Sand.
Final del primer tiempo: Atlanta 0-San Martín de Tucumán 0
La primera parte fue entretenida. Comenzó mejor el "Santo", pero terminó mejor el "Bohemio". El juego es contínuo y de ida y vuelta.
Peligro "bohemio"
31' PT Al borde de la expulsión, dos jugadores de San Martín protagonizaron una jugada polémica. Álvarez se iba solo con la pelota por el centro del campo de juego. Lo frenaron en seco y Ayala recibió tarjeta amarilla, mientras los jugadores del "bohemio" exigían un castigo más duro.
Sin camiseta
30' PT Álvarez conectó un centro desde la izquierda. Curiosamente sin la camiseta puesta, Rodríguez cabeceó con imprecisión.
El "Santo" prueba desde afuera
27' PT Briñone pegó con potencia desde la medialuna chica. Rago, el arquero de Atlanta, fue muy exigido en el despeje.
De a poco el local hace valer su condición
22' PT Atlanta llega improlijo al área chica. Sand debe estar atento a las asociaciones. Álvarez, primero, y Rivero, después le apuntaron al arco.
Comienzo entretenido
5' PT El balón lo tiene más San Martín que generó más peligro, pero el local también presiona y maneja con discreción la pelota. ¿Resultado? Un trámite de partido interesante.
Increíble lo que se pierde el "Santo"
2' PT Mauro Verón definió muy cerca del palo derecho tras un quite complicado de Bruno Cabrera que quedó tendido en el piso para poder habilitar a su compañero.
Formación del "santo"
️ #PrimeraNacional Equipo confirmado Esta es la formación de San Martín para visitar a Atlanta. #VamosCiudadela https://t.co/UHV3O7ulBQ— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 11, 2026
En simultáneo
Ambos equipos salieron al mismo tiempo a reconocer el campo de juego y a realizar el calentamiento previo.
Atlanta confirmó la formación en sus redes sociales
¡ASÍ VAMOS ANTE SAN MARTÍN DE TUCUMÁN! #SomosAtlanta https://t.co/N3qbxh6erA— Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) October 11, 2026
La llegada de San Martín de Tucumán al estadio
️ #PrimeraNacional ¡Llegó el Santo! El conjunto dirigido por Alejandro Orfila ya se encuentra en el Estadio Don León Kolbovski para el partido con Atlanta. #VamosCiudadela https://t.co/hqsniXHFze— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 11, 2026
La fiesta "bohemia", primero afuera
Los simpatizantes de Atlanta cantan, bailan y alientan en las inmediaciones del estadio del barrio de Villa Crespo.
Todo listo en el vestuario del "Bohemio"
Me gustan tus colores. #SomosAtlanta https://t.co/iWLM2J7iFQ— Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) October 11, 2026
Los convocados de Atlanta
¡Estos son los citados por Cristian Pellerano para recibir a San Martín de Tucumán por la fecha 33 de la #PrimeraNacional! Jeremías Puch (sobrecarga en el soleo) es baja de la nómina. #SomosAtlanta https://t.co/8kDKLfmSrd— Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) October 11, 2026
La presentación del partido en las redes de San Martín
HOY JUEGA EL SANTO https://t.co/LC40woyZnP— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 11, 2026
Los convocados del "Santo"
#PrimeraNacional Jugadores convocados Estos son los elegidos por el DT, Alejandro Orfila, para la fecha 33 del torneo. Además, compartimos el parte médico oficial brindado por el cuerpo médico de nuestra institución. #VamosCiudadela https://t.co/ecePQRVycP— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 10, 2026
Lo que tenés que saber
San Martín llega a Villa Crespo con el impulso del 1-0 ante Gimnasia y Tiro, pero sin margen de error. Es 10° en la zona B con 43 puntos, a cuatro de Colegiales, que hoy ocupa el último lugar del Reducido con un partido más. Atlanta, en cambio, es tercero con 55 unidades, suma cinco partidos sin perder y es el equipo que más victorias consiguió en la zona, con 17. En la primera rueda, el “Bohemio” se impuso 1-0 en La Ciudadela.