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San Martín perdió 1-0 ante Atlanta y sigue fuera del Reducido

San Martín perdió 1-0 ante Atlanta y sigue fuera del Reducido
Foto de Matías Napoli Escalero, especial para LA GACETA

Con un golazo de tiro libre de Patricio Ostachuk, el "Santo" se vuelve sin nada desde Villa Crespo.

Hace 1 Hs
16:54 hs

"Caco" García quiso imitar la conquista "Bohemia"

34' ST Desde afuera y a larga distancia, Matías García, mandó un disparo con potencia, llovido y con la suficiente precisión para que impactara en el travesaño. 

MATIAS NAPOLI ESCALERO. ESPECIAL PARA LG. MATIAS NAPOLI ESCALERO. ESPECIAL PARA LG.
16:46 hs

Atlanta se pone en ventaja

32' ST Patricio Ostachuk marcó el 1-0. El jugador había ingresado 10 minutos antes. Si había alguna vía para quebrar la paridad, era la pelota parada.

16:29 hs

Atlanta sigue enloqueciendo todas las líneas "santas"

15' ST Álvarez se transformó en asistidor para su compañero, Sosa que punteó con imprecisión un centro que casi entra por el palo izquierdo.

16:25 hs

Prueba desde afuera San Martín

9' ST Véliez usa una vía que, por el trámite del partido, es una seductora opción: rematar desde afuera. Rago, el arquero local, frustró esos intentos.  

16:20 hs

Sand salva al "Santo"

6' ST Por la derecha llegó un desborde. El centro llegó a los pies de Rodríguez, hasta aquí es el mejor en cualquiera de los dos ataques, que dio una media vuelta que fue tapada magistralmente por Sand.

15:56 hs

Final del primer tiempo: Atlanta 0-San Martín de Tucumán 0

La primera parte fue entretenida. Comenzó mejor el "Santo", pero terminó mejor el "Bohemio". El juego es contínuo y de ida y vuelta.

15:54 hs

Peligro "bohemio"

31' PT Al borde de la expulsión, dos jugadores de San Martín protagonizaron una jugada polémica. Álvarez se iba solo con la pelota por el centro del campo de juego. Lo frenaron en seco y Ayala recibió tarjeta amarilla, mientras los jugadores del "bohemio" exigían un castigo más duro.

Peligro bohemio
15:41 hs

Sin camiseta

30' PT Álvarez conectó un centro desde la izquierda. Curiosamente sin la camiseta puesta, Rodríguez cabeceó con imprecisión. 

15:37 hs

El "Santo" prueba desde afuera

27' PT Briñone pegó con potencia desde la medialuna chica. Rago, el arquero de Atlanta, fue muy exigido en el despeje.

15:30 hs

De a poco el local hace valer su condición

22' PT Atlanta llega improlijo al área chica. Sand debe estar atento a las asociaciones. Álvarez, primero, y Rivero, después le apuntaron al arco. 

15:11 hs

Comienzo entretenido

5' PT El balón lo tiene más San Martín que generó más peligro, pero el local también presiona y maneja con discreción la pelota. ¿Resultado? Un trámite de partido interesante.

15:08 hs

Increíble lo que se pierde el "Santo"

2' PT Mauro Verón definió muy cerca del palo derecho tras un quite complicado de Bruno Cabrera que quedó tendido en el piso para poder habilitar a su compañero.

14:58 hs

Formación del "santo"

14:45 hs

En simultáneo

Ambos equipos salieron al mismo tiempo a reconocer el campo de juego y a realizar el calentamiento previo.

En simultáneo
14:41 hs

Atlanta confirmó la formación en sus redes sociales

14:24 hs

La llegada de San Martín de Tucumán al estadio

14:20 hs

La fiesta "bohemia", primero afuera

Los simpatizantes de Atlanta cantan, bailan y alientan en las inmediaciones del estadio del barrio de Villa Crespo.

La fiesta bohemia, primero afuera
13:27 hs

Todo listo en el vestuario del "Bohemio"

13:26 hs

Los convocados de Atlanta

13:25 hs

La presentación del partido en las redes de San Martín

13:25 hs

Los convocados del "Santo"

Lo que tenés que saber

San Martín llega a Villa Crespo con el impulso del 1-0 ante Gimnasia y Tiro, pero sin margen de error. Es 10° en la zona B con 43 puntos, a cuatro de Colegiales, que hoy ocupa el último lugar del Reducido con un partido más. Atlanta, en cambio, es tercero con 55 unidades, suma cinco partidos sin perder y es el equipo que más victorias consiguió en la zona, con 17. En la primera rueda, el “Bohemio” se impuso 1-0 en La Ciudadela.

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