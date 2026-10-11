EN VIVO: San Martín de Tucumán no puede abrir el marcador ante Atlanta

De a poco el local hace valer su condición
22' PT Atlanta llega improlijo al área chica. Sand debe estar atento a las asociaciones. Álvarez, primero, y Rivero, después le apuntaron al arco.
Comienzo entretenido
5' PT El balón lo tiene más San Martín que generó más peligro, pero el local también presiona y maneja con discreción la pelota. ¿Resultado? Un trámite de partido interesante.
Increíble lo que se pierde el "Santo"
2' PT Mauro Verón definió muy cerca del palo derecho tras un quite complicado de Bruno Cabrera que quedó tendido en el piso para poder habilitar a su compañero.
Formación del "santo"
️ #PrimeraNacional Equipo confirmado Esta es la formación de San Martín para visitar a Atlanta. #VamosCiudadela https://t.co/UHV3O7ulBQ— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 11, 2026
En simultáneo
Ambos equipos salieron al mismo tiempo a reconocer el campo de juego y a realizar el calentamiento previo.
Atlanta confirmó la formación en sus redes sociales
¡ASÍ VAMOS ANTE SAN MARTÍN DE TUCUMÁN! #SomosAtlanta https://t.co/N3qbxh6erA— Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) October 11, 2026
La llegada de San Martín de Tucumán al estadio
️ #PrimeraNacional ¡Llegó el Santo! El conjunto dirigido por Alejandro Orfila ya se encuentra en el Estadio Don León Kolbovski para el partido con Atlanta. #VamosCiudadela https://t.co/hqsniXHFze— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 11, 2026
La fiesta "bohemia", primero afuera
Los simpatizantes de Atlanta cantan, bailan y alientan en las inmediaciones del estadio del barrio de Villa Crespo.
Todo listo en el vestuario del "Bohemio"
Me gustan tus colores. #SomosAtlanta https://t.co/iWLM2J7iFQ— Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) October 11, 2026
Los convocados de Atlanta
¡Estos son los citados por Cristian Pellerano para recibir a San Martín de Tucumán por la fecha 33 de la #PrimeraNacional! Jeremías Puch (sobrecarga en el soleo) es baja de la nómina. #SomosAtlanta https://t.co/8kDKLfmSrd— Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) October 11, 2026
La presentación del partido en las redes de San Martín
HOY JUEGA EL SANTO https://t.co/LC40woyZnP— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 11, 2026
Los convocados del "Santo"
#PrimeraNacional Jugadores convocados Estos son los elegidos por el DT, Alejandro Orfila, para la fecha 33 del torneo. Además, compartimos el parte médico oficial brindado por el cuerpo médico de nuestra institución. #VamosCiudadela https://t.co/ecePQRVycP— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 10, 2026
Lo que tenés que saber
San Martín llega a Villa Crespo con el impulso del 1-0 ante Gimnasia y Tiro, pero sin margen de error. Es 10° en la zona B con 43 puntos, a cuatro de Colegiales, que hoy ocupa el último lugar del Reducido con un partido más. Atlanta, en cambio, es tercero con 55 unidades, suma cinco partidos sin perder y es el equipo que más victorias consiguió en la zona, con 17. En la primera rueda, el “Bohemio” se impuso 1-0 en La Ciudadela.