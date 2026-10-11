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EN VIVO: San Martín de Tucumán no puede abrir el marcador ante Atlanta

EN VIVO: San Martín de Tucumán no puede abrir el marcador ante Atlanta
Foto de Matías Napoli Escalero, especial para LA GACETA

Por la fecha 33 de la Primera Nacional, el “Santo” visita al “Bohemio” en el estadio Don León Kolbowski. Arbitra Pablo Giménez y transmite LPF Play.

Hace 7 Min
15:30 hs

De a poco el local hace valer su condición

22' PT Atlanta llega improlijo al área chica. Sand debe estar atento a las asociaciones. Álvarez, primero, y Rivero, después le apuntaron al arco. 

15:11 hs

Comienzo entretenido

5' PT El balón lo tiene más San Martín que generó más peligro, pero el local también presiona y maneja con discreción la pelota. ¿Resultado? Un trámite de partido interesante.

15:08 hs

Increíble lo que se pierde el "Santo"

2' PT Mauro Verón definió muy cerca del palo derecho tras un quite complicado de Bruno Cabrera que quedó tendido en el piso para poder habilitar a su compañero.

14:58 hs

Formación del "santo"

14:45 hs

En simultáneo

Ambos equipos salieron al mismo tiempo a reconocer el campo de juego y a realizar el calentamiento previo.

En simultáneo
14:41 hs

Atlanta confirmó la formación en sus redes sociales

14:24 hs

La llegada de San Martín de Tucumán al estadio

14:20 hs

La fiesta "bohemia", primero afuera

Los simpatizantes de Atlanta cantan, bailan y alientan en las inmediaciones del estadio del barrio de Villa Crespo.

La fiesta bohemia, primero afuera
13:27 hs

Todo listo en el vestuario del "Bohemio"

13:26 hs

Los convocados de Atlanta

13:25 hs

La presentación del partido en las redes de San Martín

13:25 hs

Los convocados del "Santo"

Lo que tenés que saber

San Martín llega a Villa Crespo con el impulso del 1-0 ante Gimnasia y Tiro, pero sin margen de error. Es 10° en la zona B con 43 puntos, a cuatro de Colegiales, que hoy ocupa el último lugar del Reducido con un partido más. Atlanta, en cambio, es tercero con 55 unidades, suma cinco partidos sin perder y es el equipo que más victorias consiguió en la zona, con 17. En la primera rueda, el “Bohemio” se impuso 1-0 en La Ciudadela.

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