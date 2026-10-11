EN VIVO: San Martín busca un triunfo contra Atlanta para seguir en carrera por el Reducido

Todo listo en el vestuario del "Bohemio"
Me gustan tus colores. #SomosAtlanta https://t.co/iWLM2J7iFQ— Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) October 11, 2026
Los convocados de Atlanta
¡Estos son los citados por Cristian Pellerano para recibir a San Martín de Tucumán por la fecha 33 de la #PrimeraNacional! Jeremías Puch (sobrecarga en el soleo) es baja de la nómina. #SomosAtlanta https://t.co/8kDKLfmSrd— Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) October 11, 2026
La presentación del partido en las redes de San Martín
HOY JUEGA EL SANTO https://t.co/LC40woyZnP— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 11, 2026
Los convocados del "Santo"
#PrimeraNacional Jugadores convocados Estos son los elegidos por el DT, Alejandro Orfila, para la fecha 33 del torneo. Además, compartimos el parte médico oficial brindado por el cuerpo médico de nuestra institución. #VamosCiudadela https://t.co/ecePQRVycP— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 10, 2026
Lo que tenés que saber
San Martín llega a Villa Crespo con el impulso del 1-0 ante Gimnasia y Tiro, pero sin margen de error. Es 10° en la zona B con 43 puntos, a cuatro de Colegiales, que hoy ocupa el último lugar del Reducido con un partido más. Atlanta, en cambio, es tercero con 55 unidades, suma cinco partidos sin perder y es el equipo que más victorias consiguió en la zona, con 17. En la primera rueda, el “Bohemio” se impuso 1-0 en La Ciudadela.