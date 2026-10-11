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EN VIVO: Una multitudinaria marea de corredores copó las calles tucumanas #21K

EN VIVO: Una multitudinaria marea de corredores copó las calles tucumanas #21K

Se conocen los nombres de los primeros ganadores en cada categoría.

Hace 3 Min
09:25 hs

Resultados de los 21K, categoría masculina

Resultados de los 21K, categoría masculina
09:16 hs

Arón Quiroga se quedó con el primer lugar en los 21K

09:12 hs

Una multitudinaria marea de corredores copó las calles tucumanas #21K

09:04 hs

Resultados preliminares: los ganadores de los 10K

Resultados preliminares: los ganadores de los 10K
08:59 hs

21K: Nadine Vilca lidera la carrera en la categoría femenina

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08:55 hs

Ganador de los 10K: Juan Antonio Díaz

Corrió los 10 kilómetros en 17 minutos, 34 segundos. 

08:54 hs

10k: Valentina Velárdez encabeza el pelotón

08:38 hs

Video: así fue la largada de los 10K

08:35 hs

Largaron los 5K

08:35 hs

Cómo avanza la competencia

Mariano Armella (464) encabeza la carrera. Pasó el kilómetro 5 en 16 minutos y 21 segundos. Leonardo Pizarro, segundo, con 16 minutos y 39 segundos. En la categoría femenina, Vilca encabeza la carrera y pasó los 5 kilómetros en 18 minutos y 29 segundos. 

08:30 hs

Video: así fue la largada de los 21K

08:21 hs

Partida para los que corren los 10K

08:12 hs

Arrancó la carrera

Partida para los participantes de los 21K

22:53 hs

Sorteo

¡Una moto Gilera de 110 cc y una bicicleta eléctrica Venzo! Participan corredores de las tres distancias; deben estar presentes al momento del sorteo

22:51 hs

Horarios de salida de las diferentes distancias

8.00: 21K

8.20: 10K

8.30: 5K 

Lo que tenés que saber

Este domingo se realiza la cuarta edición de los 21K LA GACETA, uno de los eventos más importantes de la provincia. Cerca de 3.000 corredores recorren los puntos emblemáticos de San Miguel de Tucumán. El punto de encuentro es en la avenida Soldati al 400, frente al hotel Sheraton, en el parque 9 de Julio. 

Temas San Miguel de Tucumán9 de Julio
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