RIMI y la letra chica que puede cambiar una inversión

Los mínimos son U$S 150.000 para microempresas; U$S 600.000 para pequeñas; U$S 3,5 millones para medianas tramo 1 y U$S 9 millones para tramo 2. Son umbrales de acceso, no topes. Pueden sumarse distintos proyectos elegibles dentro del período admitido, del 6 de marzo de 2026 al 19 de mayo de 2028. El cierre del ejercicio fiscal de la empresa no reinicia el cómputo. Determinadas inversiones en riego, eficiencia energética, mallas antigranizo y semovientes pueden acceder sin monto mínimo, sujetas a sus condiciones específicas. Esta excepción abre una puerta a proyectos de menor escala y exige revisar los bienes y requisitos previstos en las normas sectoriales.