CulturaMúsica Teatro San Martín: la Orquesta Chivo Valladares rinde tributo al Indio Solari La formación popular celebra sus 18 años con la participación especial del cantante Tony Molteni y del guitarrista Cristian Figueroa. El balance de la coordinadora Soledad Barreto. Ausencia estatal. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL MAYORÍA DE EDAD. 60 músicos de entre siete y 21 años conforman la Orquesta Popular Chivo Valladares. Por Fabio Ladetto Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El último posteo de Piero días antes de morir: “Es muy fuerte escuchar mi voz allí” Luto en la música: falleció el chelista Gustavo Pláate Lollapalooza Argentina 2027: cuándo se conocerá el lineup y qué artistas podrían llegar Proyectos musicales pueden recibir hasta $1,4 millones para grabar, filmar o salir de gira Murió Piero, a los 81 años: se fue el autor de "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo" Lo más popular ¿Tenés una idea y querés convertirla en negocio? Hay un curso online para emprendedores Una escuela técnica de Lastenia será la primera en aplicar un programa de salud mental y adicciones ¿Cómo aprendemos a vivir en internet? Un congreso pone el foco en la educación y ciudadanía digital US$500.000 para producir una serie: el INCAA abrió una nueva convocatoria Sector bovino: de enero a septiembre se faenó un millón de animales menos interanual Ranking notas premium La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados Giro en la Justicia: la Corte Suprema nacional suspendió la derogación de la Ley de Tierras Arrancaron las obras de bacheo en las rutas del NOA: cómo circular y la guía para pagar el peaje sin efectivo Un partido se despega del acuerdo opositor y conducción confirmada en Defensa Civil