Fito Páez promete que, con su show, “Sale el Sol”

Uno de los principales factores que mantiene en vilo a los organizadores es el tiempo. Ante los pronósticos de lluvia para el fin de semana, expresó su deseo de que las condiciones meteorológicas mejoren para esta noche, en la víspera del feriado. “Lo único que falta es que el clima nos acompañe”, afirmó, aunque se mostró optimista respecto de la posibilidad de que la lluvia dé una tregua.