Fito Páez promete que, con su show, “Sale el Sol”

Fito Páez volverá a encontrarse con el público de Tucumán esta noche. El músico llegará al club Central Córdoba (avenida Alem y Bolívar) con su “Sale el Sol Tour 2026”, en un recital previsto para las 21, con puertas que se abrirán a las 19.
Rubén Urueña, organizador del espectáculo, se mostró entusiasmado con la llegada del artista rosarino. En diálogo con LG Play destacó la expectativa que genera su presencia en la provincia. “Contento por todo lo que significa traer a Fito, tenerlo acá”, dijo durante una recorrida por el predio.
El recital combinará los temas más reconocidos de su trayectoria con canciones nuevas. Según explicó Urueña, el repertorio estará atravesado por la historia musical del artista, una figura que conserva seguidores de distintas edades. “Fito y sus clásicos, ¿quién no lo ha escuchado, ya sea el más grande o el más chico?”, planteó.
También recordó el impacto que tuvo la serie biográfica del músico, que contribuyó a acercar su historia a nuevas generaciones y despertó un renovado interés por su obra.
Todas las edades
Por ello, Urueña destacó que la propuesta está pensada para un público amplio, desde quienes siguen a Páez desde sus primeros años hasta los adolescentes que descubrieron su música más recientemente.
“Creo que Fito forma parte de la gran historia del rock nacional y la gente lo elige”, sostuvo y remarcó que la trayectoria del músico trasciende las diferencias generacionales.
A diferencia de los recitales asociados con el pogo y el movimiento constante del público, en Central Córdoba habrá sillas distribuidas por sectores. La disposición apunta a ofrecer mayor comodidad para disfrutar del espectáculo y escuchar las canciones.
Sin embargo, en su reciente concierto en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, el músico se cruzó públicamente en medio del show con el personal de seguridad privada, que obligaba a los espectadores a quedarse sentados cuando intentaban bailar algunas de sus canciones.
“Nadie está interrumpiendo nada. No pueden tocar a la gente. La violencia se terminó. No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país, esté quien esté. No se dejen avasallar”, afirmó tras interrumpir su interpretación, para luego revolear el micrófono por el aire. En sus redes sociales, justificó su reacción y aseguró que no se arrepiente.
Uno de los principales factores que mantiene en vilo a los organizadores es el tiempo. Ante los pronósticos de lluvia para el fin de semana, expresó su deseo de que las condiciones meteorológicas mejoren para esta noche, en la víspera del feriado. “Lo único que falta es que el clima nos acompañe”, afirmó, aunque se mostró optimista respecto de la posibilidad de que la lluvia dé una tregua.
Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, sus deseos se cumplirían. Para hoy está pronosticado un día nublado durante toda la jornada, con una temperatura que oscilará entre los 13 y los 20 grados; a la hora del show, se prevén 17 grados.
Los ingresos
Las calles de la zona comenzarán a cortarse a partir de las 18, por lo que Urueña recomendó tener en cuenta los accesos asignados a cada sector para evitar demoras.
El predio estará dividido en tres sectores, con ingresos diferenciados:
- Las entradas Platino Impar ingresarán por avenida Alem 790.
- Platino y Oro lo harán por San Luis 751.
- Las Generales entrarán por Bolívar 1.310.
Las distintas puertas de ingreso buscan facilitar la circulación y evitar aglomeraciones. Por eso, quienes asistan deberán prestar atención al sector indicado en su entrada.