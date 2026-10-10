¿Cuánto tiempo se puede dejar sola a una mascota en casa?

Resumen para apurados
- Estudios veterinarios determinaron los tiempos máximos que perros y gatos pueden quedar solos en casa hoy para preservar su bienestar físico y emocional.
- Los perros adultos toleran entre 4 y 6 horas y los gatos hasta 24. El límite depende de la edad y la vejiga, mitigable con paseos previos y juguetes interactivos.
- El cambio generacional y el apego a las mascotas impulsan el auge de cuidadores profesionales certificados, transformando el mercado del cuidado animal a futuro.
Si se tiene una mascota mirarle los ojos cuando uno sale de casa genera un poco de culpa. Es casi imposible que el mimado animal esté acompañado las 24 horas del día. Lo más sano no es buscarle compañía siempre, sino saber comprender cuánto tiempo puede estar en soledad sin salir pensando en que al regreso el hogar estará hecho un caos por la reacción de la mascota que sufre por la ausencia.
La investigación científica en etología y veterinaria no establece un único límite temporal rígido. Los márgenes de tiempo hay que entenderlos según la especie, la edad, la madurez física y el estado emocional del animal por ello es que los estudios sirven a modo de orientación; el mejor parámetro lo establecerán los integrantes del hogar.
Algunos de los tiempos recomendados son:
- Perros adultos (1 a 8 años): Entre 4 y 6 horas continuas (máximo absoluto de 8 horas). La limitación principal es fisiológica: la capacidad de control de la vejiga y la necesidad de estimulación social y mental.
- Cachorros (menos de 6 meses): La regla científica general es 1 hora de soledad por cada mes de vida (ejemplo: un cachorro de 3 meses no debe pasar más de 3 horas solo). Antes de las 8-10 semanas, no deben quedarse solos más que unos minutos.
- Perros mayores / con condiciones médicas: Entre 2 y 4 horas, debido a la menor capacidad urinaria o deterioro cognitivo.
- Gatos adultos: Un máximo de 24 horas si cuentan con agua fresca, comida limpia y caja de arena automatizada o limpia. Aunque son más independientes, la ciencia del bienestar felino advierte que la soledad prolongada de más de 24-48 horas genera estrés leve a moderado.
La investigación de la interacción humano-animal evidencia que los perros no miden el tiempo de forma cuantitativa como los humanos, pero sí perciben el paso del tiempo a través de ritmos circadianos y la dispersión del olor del tutor en el hogar.
Un estudio publicado en Applied Animal Behaviour Science (revista que publica opiniones y análisis de veterinarios y etólogos de todo el mundo) demostró que los perros muestran un saludo significativamente más intenso y mayor actividad motora cuando se quedan solos 2 horas en comparación con 30 minutos, pero la diferencia entre 2 y 4 horas es menor, sugiriendo un "techo" emocional de procesamiento de la soledad.
Tips que pueden ayudar ante la ausencia
Mitigar el impacto del aislamiento es posible tomando algunas medidas:
- Enriquecimiento ambiental: Utilizar juguetes dispensadores de comida (tipo Kong o rompecabezas) activa el sistema de búsqueda y libera dopamina, reduciendo la ansiedad inicial.
- En la previa: Realizar un paseo activo con estimulación olfativa antes de dejar solo a un perro ayuda a reducir la energía disponible y promueve el descanso durante la ausencia.
- Espacio seguro: Mantener un entorno predecible, con acceso a luz natural, agua limpia y zonas de descanso confortables.
En crecimiento
Muchas mascotas son tratadas como hijos. El servicio de niñeros para mascotas crece en todo el mundo. Lo que comenzó como un favor entre vecinos o amigos se transformó en la figura del pet sitter (o "niñero de mascotas"), un rol profesional regulado, certificado y muy demandado en varios países.
Además de la demanda por el motivo de no dejar a los animales solos, el cambio cultural también contribuyó a que el oficio se tome cada vez más en serio. Las nuevas generaciones (especialmente millennials y Gen Z) han postergado la paternidad o decidido no tener hijos humanos, trasladando ese rol de cuidado hacia perros, gatos y otras mascotas. Esto impulsó la demanda de atención personalizada para no dejarlos solos muchas horas o en guarderías tradicionales donde pueden estresarse.
Quienes prestan esta clase de servicios suelen estar capacitados en atención específica, no son personas a las que simplemente le gustan los animales. Los niñeros de mascotas profesionales suelen contar con certificación en primeros auxilios veterinarios y RCP canino/felino, seguros de responsabilidad civil y daños ante accidentes, conocimientos de lenguaje corporal y conducta animal para prevenir situaciones de estrés o agresión. También cuentan con reportes en tiempo real mediante app con fotos, videos y seguimiento por GPS durante los paseos.