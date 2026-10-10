¿Cuánto tiempo se puede dejar sola a una mascota en casa?

Si se tiene una mascota mirarle los ojos cuando uno sale de casa genera un poco de culpa. Es casi imposible que el mimado animal esté acompañado las 24 horas del día. Lo más sano no es buscarle compañía siempre, sino saber comprender cuánto tiempo puede estar en soledad sin salir pensando en que al regreso el hogar estará hecho un caos por la reacción de la mascota que sufre por la ausencia.