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Regional Federal Amateur: cuatro equipos tucumanos abren los octavos de final

Experimental recibirá a Concepción FC y Central Norte se enfrentará con Ateneo Parroquial Alderetes. Ambos partidos se disputarán este domingo, desde las 17, con el objetivo de dar el primer paso hacia la clasificación.

POR LA CLASIFICACIÓN. Central Norte buscará hacerse fuerte en el barrio El Bosque, donde recibirá este domingo, desde las 17, a Ateneo Parroquial Alderetes por la ida de los octavos de final del Regional Federal Amateur. Gentileza Belén Rodríguez.
POR LA CLASIFICACIÓN. Central Norte buscará hacerse fuerte en el barrio El Bosque, donde recibirá este domingo, desde las 17, a Ateneo Parroquial Alderetes por la ida de los octavos de final del Regional Federal Amateur. Gentileza Belén Rodríguez.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cuatro equipos tucumanos abren este domingo a las 17 los octavos de final de la Región Norte del Regional Federal Amateur, buscando dar el primer paso rumbo al ascenso.
  • Experimental recibe a Concepción FC en El Colmenar, mientras Central Norte juega ante Ateneo Alderetes en El Bosque, en llaves marcadas por planteles reforzados.
  • Los cuatro elencos intentarán sacar una ventaja decisiva en estos cruces de ida para definir la clasificación con mayor tranquilidad en los partidos de vuelta.
Resumen generado con IA

Llegó el momento de la verdad en el Torneo Regional Federal Amateur. Este domingo comenzarán los octavos de final de la Región Norte, con dos enfrentamientos entre equipos tucumanos que buscarán dar el primer paso hacia la clasificación. Ambos partidos de ida se disputarán desde las 17.

En El Colmenar, Experimental recibirá a Concepción FC, uno de los grandes candidatos a pelear por el ascenso al Federal A. Los “Cuervos” llegan a esta instancia después de completar una primera fase sobresaliente, en la que sumaron 16 de los 18 puntos posibles y terminaron con el mejor registro de la región.

El equipo dirigido por Mario Suárez también se reforzó con futbolistas de jerarquía, como Franco Barrera, Brahian Collante, Felipe Estrada y Facundo Cruz, con la intención de sostener su protagonismo en los cruces eliminatorios.

Del otro lado estará un Experimental que, bajo la conducción de la dupla Ariel Suárez-Leandro Herrera, se caracteriza por el trabajo colectivo y el equilibrio entre sus líneas. El conjunto de El Colmenar cuenta con jugadores de experiencia como René Urueña y César More, además de la conducción de Kevin Tusa y el aporte goleador de Agustín Navarro. El árbitro del encuentro será Eloy Guzmán.

En tanto, en el barrio El Bosque, Central Norte será anfitrión de Ateneo Parroquial Alderetes, en otro duelo que promete ser atractivo.

El equipo conducido por Alejandro Bernat apostará al poder ofensivo de Matías Prado y Lautaro Rojas, acompañados por la creatividad de José Suásnabar en la generación de juego.

Por su parte, el “Expreso del Este”, dirigido por la dupla Maximiliano Romano-Sergio Lobo, buscará hacer valer la jerarquía de sus incorporaciones. Entre ellas aparecen los hermanos Agustín y Matías Smith, además de Matías Perdigón, futbolistas que consiguieron el ascenso al Federal A con Tucumán Central. A ellos se suman la experiencia de José Fernández y Exequiel Narese.

El encargado de impartir justicia en este compromiso será Rodrigo Ballestero.

Con dos cruces entre equipos tucumanos, los octavos de final prometen una jornada intensa, en la que cada conjunto intentará conseguir una ventaja para afrontar con mayores posibilidades los encuentros de vuelta.

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