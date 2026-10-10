Regional Federal Amateur: cuatro equipos tucumanos abren los octavos de final

Del otro lado estará un Experimental que, bajo la conducción de la dupla Ariel Suárez-Leandro Herrera, se caracteriza por el trabajo colectivo y el equilibrio entre sus líneas. El conjunto de El Colmenar cuenta con jugadores de experiencia como René Urueña y César More, además de la conducción de Kevin Tusa y el aporte goleador de Agustín Navarro. El árbitro del encuentro será Eloy Guzmán.