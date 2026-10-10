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Tiene 25 años: así está hoy Rocío, la hija de Jorge Rial que mantiene un perfil bajo

Siempre se mantuvo alejada de la exposición mediática y acompañó a su hermana Morena en medio de sus problemas judiciales.

CON SUS HIJAS. Jorge Rial, junto a Morena y a Rocío.
CON SUS HIJAS. Jorge Rial, junto a Morena y a Rocío. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rocío Rial reapareció públicamente en una plaza junto a su hermana Morena para festejar el segundo cumpleaños de su sobrino Amadeo, tras meses de bajo perfil mediático.
  • A diferencia de Morena, procesada judicialmente y con arresto domiciliario, Rocío mantiene una vida reservada y llegó a ceder su vivienda para que su hermana cumpla la medida.
  • La reunión ratifica la unión de las hermanas frente a los conflictos legales, mientras Rocío continúa alejada de las cámaras, abocada a sus estudios y actividad laboral.
Resumen generado con IA

Rocío Rial, la hija menor del periodista Jorge Rial, volvió a aparecer públicamente después de varios meses. La joven de 25 años fue vista en una plaza durante el festejo del segundo cumpleaños de su sobrino Amadeo, en una celebración familiar que también tuvo como protagonistas a su hermana Morena y a otros seres queridos.

La reaparición dejó en evidencia el vínculo cercano entre las hermanas. Una de las últimas noticias que se habían conocido sobre Rocío era que había puesto su departamento a disposición para que Morena pudiera cumplir el arresto domiciliario.

A diferencia de su hermana mayor, Rocío siempre eligió mantenerse alejada de las cámaras y de la exposición pública. En octubre de 2023, cuando Morena recorría distintos programas de televisión para cuestionar a su padre, Jorge Rial había marcado las diferencias entre ambas.

“Rocío es una chica muy bajo perfil. Estudia y trabaja. No tiene nada que ver con el perfil de Morena. Morena tiene un perfil más alto”, había expresado el periodista en un programa de televisión.

En ese momento, Rial no imaginaba que, meses después, su hija mayor terminaría detenida en una causa por robos en viviendas de Villa Adelina.

Tiene 25 años: así está hoy Rocío, la hija de Jorge Rial que mantiene un perfil bajo

El festejo familiar de Morena Rial

Morena obtuvo un permiso especial de la Justicia para salir de su domicilio y celebrar el cumpleaños de su hijo menor. La reunión se realizó en una plaza, con la presencia de Rocío y otros familiares y allegados.

La celebración también tuvo una sorpresa especial para la influencer: la visita de Francesco, su hijo mayor. En las imágenes difundidas por Puro Show, el programa de eltrece, se pudo ver a Morena junto a sus dos hijos y a otros integrantes de su entorno.

Según contó la periodista Fernanda Iglesias, la mediática se mostró “muy bien” y con un notable cambio en su aspecto.

A mediados de septiembre, además, había trascendido que Morena comenzaría a revincularse con Francesco Benicio. Según se informó entonces, recibiría al niño durante las vacaciones y cada vez que él pudiera viajar desde Córdoba.

Mientras Morena atraviesa este proceso familiar y judicial, Rocío continúa con el perfil discreto que la mantuvo alejada de la exposición mediática, aunque su presencia en el festejo volvió a despertar interés sobre la vida de la hija menor de Jorge Rial.

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