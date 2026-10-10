La interpretación de las emociones caninas está distorsionada por lo que piensa el humano

El experimento

Los científicos de la universidad estadounidense mostraron el mismo video de un perro expresando la misma conducta física exacta a dos grupos de personas. A un grupo le dijeron que el perro estaba reaccionando a un paquete de golosinas o su correa, mientras que al otro grupo le mostraron una aspiradora en la escena. Cuando aparecía la correa o golosina, la gente calificaba al perro como "feliz y emocionado". Cuando aparecía la aspiradora, aseguraban que el perro estaba "estresado o asustado", a pesar de que el lenguaje corporal del perro era idéntico en ambos casos. La conclusión fue que a menudo asumimos el estado de ánimo de un perro basándonos en el contexto visual externo y no en sus señales corporales reales.