Cecilia Milone publicó un duro descargo contra Nito Artaza: "La dignidad no se negocia"

En otro de los mensajes de Milone -tal vez el más impactante- reconoció el mal momento que vive: "Estuve al límite de mi angustia y lo hice todo sola para que no se filtrara nada porque le tengo miedo". La frase desconcertó y preocupó a muchos de sus seguidores en las redes que enseguida le dedicaron incontables muestras de cariño y de apoyo en todo este proceso.