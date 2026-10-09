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Cecilia Milone publicó un duro descargo contra Nito Artaza: "La dignidad no se negocia"

La actriz confirmó que la Justicia ya implementó una serie de medidas de protección contra el humorista.

SEPARADOS. Nito Artaza y Cecilia Milone.
SEPARADOS. Nito Artaza y Cecilia Milone.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cecilia Milone recurrió a la Justicia de género contra Nito Artaza en Argentina y obtuvo medidas de protección urgentes ante la falta de una resolución privada de su ruptura.
  • El conflicto escaló tras dichos del humorista en televisión; la actriz se radicó fuera de Buenos Aires y denunció tener miedo, mientras él pidió respeto y evitar hablar del tema.
  • La jueza evalúa prohibirle a Artaza nombrarla públicamente bajo apercibimiento de una causa penal, marcando el fin definitivo de su vínculo mediático y el avance del litigio.
Resumen generado con IA

Cecilia Milone informó que dio un paso fundamental en su conflicto legal contra Nito Artaza. La cantante publicó un fuerte comunicado en el que aseguró que recurrió a la Justicia especializada en violencia de género que ya implementó medidas de protección urgentes.

¿Qué dice el posteo de Cecilia Milone contra Nito Artaza?

El texto que la actriz y cantante publicó en sus redes sociales no fue muy extenso, pero transmitió lo necesario. Para dar un poco de contexto al conflicto, explicó que desde hace un año tomó la decisión de alejarse de Buenos Aires para resguardar en paz un proceso íntimo que no pudo cerrar en el ámbito privado.

"Lamentablemente no he podido cerrarlo de forma pacífica en el ámbito privado y he tenido que recurrir a la Justicia especializada en violencia de género, contando ya con medidas de protección urgentes, tanto civiles como penales", escribió.

Por otra parte, la cantante agradeció la celeridad con la que actuaron las autoridades abocadas al tema y aclaró que cualquier consulta periodística deberá canalizarse de manera exclusiva a través de su abogada, la Dra. Melisa García, de AboFem, la asociación de Abogadas Feministas.

El cierre del comunicado fue tajante y no dejó lugar a especulaciones: "La dignidad no se negocia en una pantalla de televisión".

¿Qué dijo Nito Artaza sobre la denuncia de Cecilia Milone?

"Si hay una persona a la que le molestan mis dichos, respetémosla humanamente", comenzó el actor en el ciclo de América TV, y sumó: “Más allá de cualquier cuestión legal que pueda haber, no sé si la hay, pero del punto de vista humano, no hay que hablar más del tema para no perjudicarse. Valoro, ustedes saben que soy un impulsor de que el hombre tiene que pedir perdón a las mujeres por nuestra posición siempre dominante”.

“Cuando hay discusiones de familia, pocas veces se reciben denuncias de mujeres, ahora eso ha avanzado. No lo subestimo, si hay alguien que está pidiendo ayuda, hay que escucharla. No lo digo por este caso en particular”, continuó Nito Artaza y pidió que no le pregunten más por Cecilia Milone.

“Uno no puede tener contacto físico desde hace años, pero tal vez las palabras hieren”, cerró el ex senador en Infama.

¿Por qué Cecilia Milone denunció a Nito Artaza?

El detonante fue una nota en Infama (América) en la que Artaza aseguró que la decisión de no tener contacto entre ellos fue de ella; aunque al mismo tiempo reconoció que él tampoco tenía ningún interés en tener algún tipo de vínculo de amistad con su expareja.

Enseguida se refirió a la nota que dio Nito en Infama: "Me cayó mal que en una nota de TV diera a entender que el contacto cero es de mutuo acuerdo. Necesito que la vida me devuelva la normalidad, aunque no tengo demasiadas esperanzas".

Milone explicó que la jueza tiene la potestad de prohibirle a Artaza mencionarla públicamente o filtrar información a la prensa. De no cumplir esa restricción, enfrentaría directamente una causa penal. "Ahora tengo los abogados que me asignó el Estado", aclaró.

En otro de los mensajes de Milone -tal vez el más impactante- reconoció el mal momento que vive: "Estuve al límite de mi angustia y lo hice todo sola para que no se filtrara nada porque le tengo miedo". La frase desconcertó y preocupó a muchos de sus seguidores en las redes que enseguida le dedicaron incontables muestras de cariño y de apoyo en todo este proceso.

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