Wanda, tras el fallo de la Justicia italiana: "Solo quería divorciarme de este psiquiátrico"

Wanda Nara celebró la decisión de la Justicia italiana que puso fin a su matrimonio con Mauro Icardi y dejó en claro que no tiene intención de apelar. Tras conocer la sentencia del Tribunal de Milán, la conductora apuntó con dureza contra su exmarido y aseguró que su prioridad era terminar el vínculo matrimonial después de un prolongado proceso.