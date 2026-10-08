Wanda, tras el fallo de la Justicia italiana: "Solo quería divorciarme de este psiquiátrico"
La conductora aseguró que no apelará el fallo del Tribunal de Milán, que disolvió el matrimonio y rechazó sus reclamos económicos. La resolución también estableció que deberá afrontar 5.200 euros por los gastos del proceso, más otros conceptos.
Resumen para apurados
- La Justicia de Milán oficializó el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi tras el pedido de separación, resolución que la empresaria celebró y confirmó que no apelará.
- Los jueces desestimaron la compensación de 250.000 euros pedida por Nara debido a sus ingresos propios y le ordenaron pagar 5.200 euros por las costas del proceso.
- La renuncia a apelar el fallo sella la disolución definitiva del vínculo tras una década de matrimonio y prolongadas disputas legales y mediáticas entre ambos.
Wanda Nara celebró la decisión de la Justicia italiana que puso fin a su matrimonio con Mauro Icardi y dejó en claro que no tiene intención de apelar. Tras conocer la sentencia del Tribunal de Milán, la conductora apuntó con dureza contra su exmarido y aseguró que su prioridad era terminar el vínculo matrimonial después de un prolongado proceso.
“Yo solo quería divorciarme de este psiquiátrico. ¿No ves que está enfermo? Estoy feliz de haberme divorciado después de tanto tiempo”, expresó en un intercambio por WhatsApp con una cronista de Los profesionales de siempre, el programa de El Nueve.
En el mismo diálogo, Nara confirmó su postura frente al fallo: “No voy a apelar. Estoy feliz de cortar todo vínculo matrimonial con Mauro Icardi”. Y agregó: “Primero tiene que hacer terapia. Tiene problemas psicológicos. Prefiero cortar el vínculo matrimonial”.
La resolución judicial disolvió el matrimonio que la pareja había celebrado el 27 de mayo de 2014 en San Isidro, Buenos Aires. Durante el proceso, la empresaria había reclamado una compensación económica y una asignación mensual de 250.000 euros, pedidos que fueron rechazados por los magistrados.
Cuánto deberá pagar Wanda Nara por el divorcio
Además de desestimar sus pretensiones económicas, el Tribunal de Milán determinó que Wanda deberá pagar 5.200 euros a Mauro Icardi, correspondientes a dos tercios de las costas judiciales. A ese monto se sumarán los gastos generales, el IVA y los aportes previstos por la legislación italiana.
La sentencia fundamentó la distribución de los gastos en una “prevalente soccombenza” de Nara durante el proceso, principalmente por el rechazo de sus reclamos económicos. Sin embargo, la Justicia también desestimó uno de los principales pedidos de Icardi: que la separación fuera atribuida a su exesposa.
Los reclamos económicos que rechazó la Justicia italiana
Durante el juicio, Wanda Nara había solicitado una asignación de mantenimiento de 250.000 euros mensuales durante la separación. También había reclamado otros 100.000 euros por mes en concepto de asignación por divorcio.
El tribunal rechazó ambos pedidos al considerar que la empresaria dispone de ingresos y patrimonio suficientes para cubrir sus necesidades. Además, entendió que no se acreditaron las condiciones necesarias para otorgarle una compensación económica después de la disolución del matrimonio.
Otro de los puntos analizados fue si Nara había resignado parte de su carrera profesional durante la relación para dedicarse a su familia. La conclusión de los magistrados fue negativa.
Para fundamentar esa decisión, los jueces repasaron distintos trabajos que la conductora desarrolló durante esos años. Entre ellos, mencionaron sus participaciones en Tiki Taka, Grande Fratello VIP, ¿Quién es la máscara?, MasterChef Argentina y Ballando con le stelle. También incluyeron el lanzamiento de su carrera musical.
Con el rechazo de sus reclamos económicos y la distribución de las costas judiciales, el fallo puso fin al matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La conductora, por su parte, aseguró que no apelará la decisión y que su objetivo es cerrar definitivamente el vínculo matrimonial.