Revés para Máximo y Florencia Kirchner: rechazaron un pedido para suspender el decomiso de sus bienes

Resumen para apurados
- La Cámara de Casación rechazó este jueves frenar el decomiso de bienes a Máximo y Florencia Kirchner por considerar inadmisible su planteo en la causa Vialidad.
- El proceso abarca 111 inmuebles valuados en casi $685.000 millones. Los jueces determinaron que las propiedades heredadas forman parte del objeto del delito investigado.
- Aunque la medida habilita continuar con la ejecución patrimonial, el remate final dependerá de cómo resuelva la Corte Suprema de Justicia los recursos pendientes.
Un duro revés judicial sufrieron este jueves Máximo y Florencia Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó su pedido para suspender el remate de sus bienes en el marco de la ejecución de la condena de la causa Vialidad.
Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, declararon inadmisibles los recursos de casación presentados por los hijos de Cristina Fernández de Kirchner y por Sebastián Sánchez, director titular de las empresas Hotesur y Los Sauces.
De esta manera, la medida de los magistrados permite que continúe el trámite de ejecución del decomiso, que contempla 111 inmuebles y cuyo monto actualizado asciende a aproximadamente $685.000 millones. La definición sobre los bienes que deberán cubrir esa suma quedó, sin embargo, en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Casación rechazó los recursos de Máximo y Florencia Kirchner
Los planteos cuestionaban la resolución del Tribunal Oral Federal 2 del 14 de septiembre de 2026, que había rechazado los pedidos contra la ejecución de los bienes, dispuesta el 26 de agosto último.
Máximo y Florencia habían solicitado que se suspendiera el trámite del incidente de ejecución patrimonial y que se adoptaran medidas cautelares hasta que la Corte Suprema resolviera la queja vinculada con el decomiso.
Por su parte, Hotesur y Los Sauces S.A. cuestionaron que se hubiera diferido su intervención en el incidente respecto de los bienes de su titularidad.
La Sala IV consideró que los recursos eran formalmente inadmisibles porque la resolución cuestionada no era recurrible. Según los jueces, no constituía una sentencia definitiva ni era equiparable a ella, tampoco impedía la continuidad del trámite y los reclamantes no habían demostrado un perjuicio actual de imposible o tardía reparación posterior.
La Cámara de Casación también señaló que las cuestiones planteadas no habían sido resueltas de manera definitiva, sino que su tratamiento había sido diferido y podía retomarse en la oportunidad procesal correspondiente.
Qué bienes están en juego y qué falta para el remate
Lo que está en discusión por ahora es la ejecución patrimonial de la condena y el remate virtual de los 111 inmuebles de la causa Vialidad que propusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Las defensas de Cristina Kirchner y de Máximo y Florencia Kirchner se opusieron a que el decomiso alcance bienes de los hijos del matrimonio presidencial -considerando también aquellos que generó el fallecido Néstor Kirchner-, debido a que ninguno de ellos fue condenado en la causa Vialidad.
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 2 y la Cámara Federal de Casación, en un voto dividido, rechazaron ese planteo. Consideraron que los fondos formaban parte del objeto del delito, aun cuando posteriormente hubieran sido heredados por los hijos de Néstor y Cristina Kirchner.
Ese fallo fue cuestionado ante la Corte Suprema de Justicia, que desde hace cuatro meses tiene en sus manos el asunto.
El Tribunal Oral Federal 2 no puede ejecutar el decomiso de los 111 inmuebles hasta que la Corte Suprema resuelva los recursos de queja de las defensas, pendientes desde fines de mayo, cuando la Sala IV de Casación rechazó los recursos extraordinarios de Cristina Kirchner y sus hijos, consignó el diario La Nación.
Hasta ahora, los acusados han logrado demorar la ejecución. La Corte ya se pronunció sobre otro aspecto del proceso: en julio pasado, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron las quejas contra la actualización del monto calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor.
Así, la suma quedó fijada en $684.990.350.139,86.