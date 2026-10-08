El equipo empieza a salir casi de memoria, pero la indisciplina vuelve a complicar a San Martín

Sin embargo, el recorrido del semestre demuestra que el camino estuvo lejos de ser lineal. Al comienzo del ciclo, el DT uruguayo probó sobre la marcha porque no encontraba el funcionamiento ni tenía certezas claras. Fue una búsqueda forzada entre la irregularidad y los malos resultados, hasta que el rodaje decantó en una formación reconocible. El problema para el técnico es que, justo cuando la estructura empezaba a afirmarse, otra roja le impide volver a poner el equipo de memoria en cancha.