El desafío que se trazaron en San Martín para las cuatro fechas finales de la Primera Nacional

Por eso, más que mirar demasiado lejos, en Bolívar y Pellegrini prefieren pensar en el próximo e inmediato paso. Atlanta será la primera prueba de las cuatro que quedan, pero el objetivo no cambió. San Martín apuesta a seguir creciendo, a sostener el funcionamiento y a sumar lo suficiente para que el Reducido deje de ser una posibilidad y se convierta en una realidad. “Tenemos que seguir por ese camino y seguir demostrando que estamos para cosas importantes”, resumió Briñone.