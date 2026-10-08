Política

Reunieron los fondos y evitaron la subasta: "El Club Barrio Modelo sigue de pie"

Se firmó un acuerdo y la institución deportiva y vecinal podrá retener su sede, que iba a ser rematada por un litigio judicial.

FOTO X (antes Twitter) DE MARCELO NAZUR
FOTO X (antes Twitter) DE MARCELO NAZUR
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este miércoles, vecinos y dirigentes del Club Barrio Modelo en Tucumán firmaron un acuerdo que frenó la subasta de su sede, amenazada por un juicio laboral.
  • La comunidad organizó colectas y eventos para recaudar los 28 millones de pesos requeridos judicialmente antes del plazo límite del 10 de octubre y evitar el remate.
  • Tras suspender el remate, la institución buscará normalizar su situación legal y administrativa para asegurar la contención social y deportiva de los jóvenes del barrio.
Resumen generado con IA

Fueron semanas de reuniones, de colectas y de distintas actividades. Por fin, los vecinos -con la ayuda de referentes de distintos sectores- lograron reunir los fondos suficientes y evitaron la subasta del Club Barrio Modelo.

Este miércoles se firmó el acuerdo que posibilitará a la institución deportiva y social retener su sede, según indicó Marcelo Nazur.

El convenio, advirtió, permite "levantar la subasta y dar un paso fundamental para recuperar" la entidad vecinal.

Nazur, que es ministro de Obras Públicas de la Provincia, aclaró que participó de este proceso junto a otros dirigentes políticos -como el ex legislador Ramón Santiago Cano- y empresarios en carácter de vecinos. "Para mí es un día muy especial. Acá me crié, acá me traía mi papá desde chico, hice amigos y compartí momentos que guardo con mucho cariño. Por eso siento que hoy tenemos que estar más presentes que nunca", contó.

El ingeniero sostuvo que, más allá de evitarse el remate de la sede, restan otros inconvenientes por resolver en la entidad.

"Ahora tenemos por delante el desafío de regularizar su situación y generar las condiciones para que el club pueda seguir sosteniendo sus actividades sociales y deportivas, su trabajo de formación y, fundamentalmente, la contención de nuestros chicos", dijo.

A la vez, ponderó la relevancia de estas organizaciones barriales. "Los clubes son mucho más que una cancha o un edificio. Son lugares donde se aprende, se comparte, se construyen amistades y se transmiten valores. Son parte de la historia y de la vida de nuestros barrios. Hoy dimos un paso enorme. El Club Barrio Modelo sigue de pie y lo vamos a recuperar entre todos", señaló.

Debido a un juicio laboral de larga data, la sede de la institución ubicada en Castro Barros 1.270 corría peligro de ser rematada. La comunidad necesitaba reunir al menos $28 millones antes del 10 de octubre para frenar la ejecución de toda la manzana, según habían relatado en una entrevista con LA GACETA.

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