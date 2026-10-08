Reunieron los fondos y evitaron la subasta: "El Club Barrio Modelo sigue de pie"

Nazur, que es ministro de Obras Públicas de la Provincia, aclaró que participó de este proceso junto a otros dirigentes políticos -como el ex legislador Ramón Santiago Cano- y empresarios en carácter de vecinos. "Para mí es un día muy especial. Acá me crié, acá me traía mi papá desde chico, hice amigos y compartí momentos que guardo con mucho cariño. Por eso siento que hoy tenemos que estar más presentes que nunca", contó.