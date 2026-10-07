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Atlético Tucumán ya conoce los días y horarios de sus próximos tres partidos en el Clausura

La Liga Profesional confirmó la programación de las fechas 13, 14 y 15. El “Decano” recibirá a Rosario Central y Argentinos Juniors, mientras que visitará a Tigre.

Así fue el 11 de la última presentación del Decano.
Así fue el "11" de la última presentación del "Decano". Prensa CAT.
Hace 1 Hs

Atlético ya tiene definido su calendario para tres de sus próximos compromisos en el Torneo Clausura 2026. La Liga Profesional de Fútbol oficializó los días y horarios correspondientes a las fechas 13, 14 y 15, en las que el conjunto tucumano tendrá dos encuentros como local y uno como visitante.

El primero de esos compromisos será el sábado 17 de octubre, desde las 20, cuando el “Decano” reciba a Rosario Central. Será una nueva presentación ante su público en un tramo importante del campeonato.

Posteriormente, Atlético deberá viajar a Victoria para enfrentar a Tigre. El encuentro correspondiente a la fecha 14 se disputará el viernes 23 de octubre, a partir de las 21.15.

Finalmente, el conjunto tucumano regresará a su estadio para medirse con Argentinos Juniors, por la fecha 15. Ese partido quedó programado para el lunes 2 de noviembre, desde las 21.15.

De esta manera, Atlético ya conoce su agenda para las próximas tres jornadas del Clausura y podrá organizar su preparación de cara a una seguidilla de encuentros que marcará el ingreso del campeonato en su etapa decisiva.

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