Atlético Tucumán ya conoce los días y horarios de sus próximos tres partidos en el Clausura

Atlético ya tiene definido su calendario para tres de sus próximos compromisos en el Torneo Clausura 2026. La Liga Profesional de Fútbol oficializó los días y horarios correspondientes a las fechas 13, 14 y 15, en las que el conjunto tucumano tendrá dos encuentros como local y uno como visitante.
El primero de esos compromisos será el sábado 17 de octubre, desde las 20, cuando el “Decano” reciba a Rosario Central. Será una nueva presentación ante su público en un tramo importante del campeonato.
Posteriormente, Atlético deberá viajar a Victoria para enfrentar a Tigre. El encuentro correspondiente a la fecha 14 se disputará el viernes 23 de octubre, a partir de las 21.15.
Finalmente, el conjunto tucumano regresará a su estadio para medirse con Argentinos Juniors, por la fecha 15. Ese partido quedó programado para el lunes 2 de noviembre, desde las 21.15.
De esta manera, Atlético ya conoce su agenda para las próximas tres jornadas del Clausura y podrá organizar su preparación de cara a una seguidilla de encuentros que marcará el ingreso del campeonato en su etapa decisiva.