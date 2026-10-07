La construcción mostró una leve recuperación en agosto, pero cayó 4,4% interanual

Resumen para apurados
- En Argentina, el Indec informó que la construcción creció 0,4% mensual en agosto, aunque cayó 4,4% interanual debido al retroceso generalizado en la venta de insumos.
- La baja anual estuvo liderada por el asfalto (-18,4%) y el yeso (-17%). Además, el empleo formal privado en el sector y los permisos de edificación retrocedieron un 0,3%.
- Pese al leve repunte mensual, la persistente caída interanual refleja dificultades para consolidar la reactivación y sostener los puestos de trabajo en el rubro.
La construcción creció 0,4% en agosto respecto de julio, aunque registró una caída de 4,4% en comparación con el mismo mes de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La mayoría de los insumos relevados mostraron bajas interanuales.
El desempeño de los distintos insumos utilizados en el sector mostró un panorama dispar. El único rubro que presentó una suba interanual significativa fue el denominado "resto de los insumos", que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con un incremento de 19,4%.
En tanto, las placas de yeso registraron una suba de 1,2%. El resto de los materiales relevados presentó variaciones negativas.
La mayoría de los insumos registró caídas
Entre las principales bajas interanuales se ubicaron el asfalto, con una caída de 18,4%; el yeso, con 17%; las cales, con 13%; los pisos y revestimientos cerámicos, con 11,9%; y los artículos sanitarios de cerámica, con 11,4%.
También disminuyeron el consumo de ladrillos huecos, 9,7%; el hierro redondo y los aceros para la construcción, 8,1%; el cemento pórtland, 8,1%; el hormigón elaborado, 3%; los mosaicos graníticos y calcáreos, 2,3%; y las pinturas para construcción, 0,8%.
La evolución de la actividad también se reflejó en otros indicadores vinculados con el sector. La cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado disminuyó 0,3% respecto de agosto de 2026. En el mismo período, la superficie autorizada por los permisos de edificación también se redujo 0,3%.
Qué pasó en los primeros ocho meses del año
Al analizar el acumulado de los primeros ocho meses del año en comparación con igual período del año anterior, el comportamiento también fue heterogéneo.
El mayor crecimiento correspondió al resto de los insumos, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con una suba de 23,2%. Le siguieron las pinturas para construcción, con 8,6%; los artículos sanitarios de cerámica, con 4,5%; el hierro redondo y los aceros para la construcción, con 2,8%; las placas de yeso, con 0,9%; y el hormigón elaborado, con 0,8%.
En cambio, el acumulado hasta agosto mostró bajas de 12,2% en yeso; 10,4% en asfalto; 9,5% en pisos y revestimientos cerámicos; 6,4% en mosaicos graníticos y calcáreos; 5,9% en ladrillos huecos; 5,8% en cales; y 3,9% en cemento pórtland.
De esta manera, los datos oficiales reflejan una recuperación mensual de la actividad en agosto, aunque todavía persiste una caída interanual y un comportamiento dispar entre los distintos insumos utilizados por la construcción.