La construcción mostró una leve recuperación en agosto, pero cayó 4,4% interanual

El mayor crecimiento correspondió al resto de los insumos, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con una suba de 23,2%. Le siguieron las pinturas para construcción, con 8,6%; los artículos sanitarios de cerámica, con 4,5%; el hierro redondo y los aceros para la construcción, con 2,8%; las placas de yeso, con 0,9%; y el hormigón elaborado, con 0,8%.