"¿Cómo podemos mejorar la seguridad vial?": Los ejes de una jornada para alumnos tucumanos

El ministro resaltó la importancia de acompañar las iniciativas que permiten acercar la educación superior a cada vez más tucumanos. “Compartimos esta mirada de una Universidad abierta, que pueda llegar a todo el interior de nuestra provincia y generar oportunidades para aquellos alumnos que, sin esta apertura, no tendrían la posibilidad de acceder a una carrera universitaria”, afirmó. Y señaló que "esta política de acercamiento forma parte de una mirada compartida con el gobernador Jaldo, orientada a generar mayores oportunidades y fortalecer la presencia del Estado en el territorio".