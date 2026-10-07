"¿Cómo podemos mejorar la seguridad vial?": Los ejes de una jornada para alumnos tucumanos

Resumen para apurados
- Este jueves, 300 estudiantes secundarios participarán en Tucumán de una jornada de Educación Vial en la Escuela de Comercio 1 para debatir propuestas que mejoren el tránsito.
- Coordinado por Obras Públicas y Educación, el encuentro incluirá la presentación de mapas de riesgo vecinales y debates con autoridades sobre la circulación comunitaria.
- La iniciativa busca empoderar a los jóvenes en la prevención vial e integrar aportes estudiantiles en futuras políticas de infraestructura y seguridad vial en la provincia.
La Escuela de Comercio N° 1 será escenario este jueves, de 8 a 11, de una jornada estudiantil de Educación Vial, en la que se espera la participación de unos 300 estudiantes de nivel secundario de Tucumán. La propuesta apunta a "generar un espacio de participación, intercambio y reflexión sobre la seguridad vial en las comunidades", según se indicó.
Durante la jornada, los estudiantes tendrán la posibilidad de socializar trabajos realizados en sus instituciones, de presentar mapas de riesgo vial y propuestas de mejora, y de participar de un conversatorio junto a las autoridades bajo el eje: “¿Cómo podemos mejorar la seguridad vial en nuestra comunidad?”.
También se presentarán los mapeos territoriales elaborados por los estudiantes, promoviendo que sean ellos mismos quienes identifiquen problemáticas vinculadas a la circulación y propongan alternativas para mejorar la seguridad vial en sus comunidades.
La actividad es coordinada por el Ministerio de Obras Públicas, Infraestructura y Transporte, a cargo de Marcelo Nazur, y el Ministerio de Educación, que encabeza Susana Montaldo, a partir de los lineamientos dispuestos por el gobernador Osvaldo Jaldo.
"Estas jornadas son muy importantes porque nos permiten escuchar a los estudiantes, conocer cómo ven ellos las problemáticas de su comunidad y compartir herramientas para construir soluciones. La educación vial se aprende también participando, dialogando y tomando conciencia de que entre todos podemos hacer que nuestras calles y rutas sean más seguras", indicó Nazur.
La iniciativa busca además generar un espacio de escucha y diálogo directo entre los estudiantes y las autoridades ministeriales, fortaleciendo el protagonismo juvenil y valorando sus aportes en una temática que forma parte de la vida cotidiana de toda la comunidad.
Vínculos con el ámbito universitario
El Ministerio de Obras Públicas tiene en agenda otras actividades destinadas a fortalecer vínculos y a generar nuevas instancias de articulación con el ámbito educativo.
El ministro Nazur recibió al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Adolfo Jorge Rospide, y al vicedecano, Gustavo Sota, para dialogar sobre las distintas acciones de vinculación que lleva adelante esa unidad académica, con especial énfasis en el trabajo territorial y en la expansión de la propuesta universitaria hacia el interior de la provincia.
"Nos reunimos con el ministro de Nazur para avanzar en distintas acciones de cooperación y vinculación institucional. Estos encuentros nos permiten generar espacios de trabajo conjunto y pensar iniciativas que contribuyan al desarrollo de nuestra provincia”, sostuvo Rospide.
El titular de la cartera de Obras Públicas a su vez valoró la posibilidad de seguir fortaleciendo los vínculos entre el Gobierno provincial y la Universidad Nacional de Tucumán. “Estuvimos conversando sobre el trabajo territorial que viene realizando la Universidad y sobre las distintas posibilidades de cooperación y articulación que podemos desarrollar de manera conjunta”, expresó.
El ministro resaltó la importancia de acompañar las iniciativas que permiten acercar la educación superior a cada vez más tucumanos. “Compartimos esta mirada de una Universidad abierta, que pueda llegar a todo el interior de nuestra provincia y generar oportunidades para aquellos alumnos que, sin esta apertura, no tendrían la posibilidad de acceder a una carrera universitaria”, afirmó. Y señaló que "esta política de acercamiento forma parte de una mirada compartida con el gobernador Jaldo, orientada a generar mayores oportunidades y fortalecer la presencia del Estado en el territorio".