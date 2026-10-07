Alivio para Ponzio en River: recupera a Aníbal Moreno para la recta final del Clausura
Tras 45 días de baja por una lesión lumbar, el volante recibió el alta médica y estará disponible este sábado frente a Estudiantes de Río Cuarto. La pelea por el puesto con Fausto Vera y la seguidilla que definirá la clasificación a las copas.
Resumen para apurados
- Aníbal Moreno recibió el alta médica tras superar una lesión lumbar y quedó a disposición de Leonardo Ponzio en River para el partido de este sábado ante Estudiantes (RC).
- El volante estuvo inactivo 45 días tras lesionarse en la Copa Sudamericana. Durante su ausencia, Leonardo Ponzio asumió la dirección técnica y Fausto Vera ocupó el mediocampo.
- El retorno de Moreno refuerza al plantel previo a disputar seis partidos en 30 días, decisivos para ingresar a los playoffs y clasificar a la Copa Libertadores 2027.
Buenas noticias para River en Ezeiza: Aníbal Moreno dejó atrás el problema lumbar que lo marginó de las canchas durante 45 días y quedó a disposición de Leonardo Ponzio para el partido de este sábado ante Estudiantes de Río Cuarto. Su último encuentro había sido en la eliminación frente a Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana. Si bien arrancaría en el banco por la falta de ritmo, es la primera vez que el entrenador interino podrá contar con él desde que asumió tras la salida de Eduardo Coudet.
La vuelta del catamarqueño le abre un lindo dilema a Ponzio en un sector que conoce de memoria. El DT deberá resolver si le devuelve la titularidad a una de las figuras del semestre pasado o si ratifica a Fausto Vera, quien rindió en buen nivel como volante central ante Banfield e Independiente Rivadavia. Con Tobías Andrada también recuperado, el único futbolista que sigue en enfermería es Thiago Almada, quien se rehabilita del desgarro sufrido ante Huracán y recién se sumaría a los trabajos con el grupo la próxima semana.
El regreso de alternativas en el medio llega antes de un mes decisivo para River. Luego de un parate de 21 días sin partidos oficiales y ya sin frentes internacionales ni Copa Argentina, el equipo afrontará una seguidilla brava de seis encuentros en 30 días, contando el postergado de la fecha 12 contra Sarmiento. Sin margen de error para meterse en los playoffs del torneo local, sumar en esta racha será clave para asegurar el gran objetivo que le queda al año: la clasificación a la Copa Libertadores 2027.