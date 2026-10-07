Alivio para Ponzio en River: recupera a Aníbal Moreno para la recta final del Clausura

La vuelta del catamarqueño le abre un lindo dilema a Ponzio en un sector que conoce de memoria. El DT deberá resolver si le devuelve la titularidad a una de las figuras del semestre pasado o si ratifica a Fausto Vera, quien rindió en buen nivel como volante central ante Banfield e Independiente Rivadavia. Con Tobías Andrada también recuperado, el único futbolista que sigue en enfermería es Thiago Almada, quien se rehabilita del desgarro sufrido ante Huracán y recién se sumaría a los trabajos con el grupo la próxima semana.