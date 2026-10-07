La vida después de Messi: algo grande puede nacer

A la vuelta del tiempo nos encontramos con el post Messi. Durante su inolvidable discurso de despedida, el capitán eterno prometió mantenerse cerca y lanzó un consejo-advertencia: para conquistar cosas importantes la clave es conformar un grupo sólido. Un plantel granítico, que lava los trapos sucios en el vestuario y toma mate en público. Messi habló de no darles con el gusto a quienes anhelan el fracaso de la Selección, sin dar nombres, pero sin escapar a la vez del enrarecido clima en el que está sumergida la AFA de Claudio Tapia. El mensaje resultó muy claro para sus ex compañeros: juntos, hombro con hombro y resistiendo lo que venga. Hay un fantasma que sobrevolará siempre los libros de historia futbolera y es el Mundial de Rusia, cuando el caos interno detonó la participación del equipo. Pero hay naufragios de los que derivan milagros y en el caso argentino se llamó Lionel Scaloni.