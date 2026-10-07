Dólar hoy: el oficial cerró sin cambios en el Banco Nación y el "blue" retrocedió $5

Resumen para apurados
- El dólar oficial cerró sin cambios este miércoles a $1.540 en el Banco Nación, mientras el mayorista bajó a $1.517 ante un menor volumen negociado en la plaza cambiaria.
- La cotización mayorista acumula un alza de solo 4,3% en 2026 frente a una inflación cercana al 24%, quedando 27% por debajo del techo fijado por el BCRA para la banda cambiaria.
- Según el REM del BCRA, el mercado proyecta un tipo de cambio de $1.614 para fin de 2026 y prevé una mayor aceleración hacia 2027, alcanzando $1.945 en un año con elecciones.
El dólar oficial operó sin cambios este miércoles y se ofreció a $1.540 para la venta en el Banco Nación (BNA). De esta manera, se mantuvo por cuarto día consecutivo en ese valor, luego de haber operado a $1.545 durante la mañana.
En el mercado paralelo, el dólar "blue" ganó cinco unidades, equivalente a una suba del 0,3%, y terminó la jornada a $1.555 para la venta.
El dólar mayorista operó con una leve baja
En el mercado mayorista, el volumen de negocios mostró una reducción respecto de las sesiones de agosto y septiembre. En el segmento de contado se negociaron U$S420,3 millones.
En ese contexto, el dólar mayorista operó con una ligera baja de $3 y cerró a $1.517.
Con este valor, la divisa regresó al mismo precio registrado al cierre de septiembre. En lo que va de 2026, el dólar mayorista acumula una suba de apenas $62, equivalente al 4,3%, frente a una inflación próxima al 24% en poco más de nueve meses.
La brecha con el techo de la banda cambiaria
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó para este miércoles en $1.926,72 el techo de su régimen de bandas cambiarias.
De esta manera, el tipo de cambio oficial quedó $409,72, o un 27%, por debajo de ese límite establecido para la flotación administrada. Se trata de la brecha más amplia desde el 22 de abril de 2025, cuando había alcanzado el 27,2%.
Dólar electoral: el mercado recortó la proyección para fin de año, pero espera una mayor suba hacia 2027
El mercado moderó sus expectativas para el dólar oficial de corto plazo, pero anticipó una mayor presión cambiaria hacia 2027, en un período que estará atravesado por las elecciones presidenciales de octubre.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de septiembre, publicado por el Banco Central (BCRA), ubicó la mediana de las proyecciones para el tipo de cambio oficial en $1.614 por dólar para diciembre de 2026, unos $15 menos que en la encuesta anterior. Para los próximos 12 meses, en cambio, los analistas elevaron con fuerza su pronóstico hasta $1.945.
La estimación para diciembre implica una variación interanual esperada de 11,5% respecto de diciembre de 2025, mientras que la proyección a 12 meses supone una suba de 28,5%. En el relevamiento anterior, el mercado esperaba una variación de 22,9% para ese horizonte.
El dato adquiere relevancia porque, para los próximos 12 meses, el REM proyecta una inflación acumulada de 21,1%. De cumplirse ambas previsiones, el tipo de cambio oficial avanzaría unos 7,4 puntos porcentuales por encima de los precios durante ese período.
El sendero mensual proyectado por los analistas muestra una evolución gradual del tipo de cambio oficial. Para octubre estimaron un promedio de $1.545, para noviembre $1.580 y para diciembre $1.614.
La previsión continúa con $1.644 para enero, $1.672 para febrero y $1.704 para marzo de 2027.
De esta manera, el mercado no está anticipando un salto brusco del dólar en los últimos meses de 2026, sino una depreciación progresiva. Para diciembre, incluso, la proyección es menor a la que figuraba en el REM de agosto.
Entre los diez analistas con mejor desempeño histórico -el denominado Top 10 del REM- la expectativa para diciembre es todavía más baja: $1.602 por dólar.
La señal cambia cuando se amplía el horizonte. Para los próximos 12 meses, la mediana se ubicó en $1.945, frente a los $1.789 que se proyectaban en el relevamiento anterior.