Caminos opuestos en el final de una era: la mirada de la prensa inglesa sobre Messi y Cristiano Ronaldo

El periódico inglés destacó el clima emotivo que rodeó el último partido de Messi en el Monumental frente a Benín. Acompañado por su familia y ante más de 85.000 hinchas, el rosarino cerró un ciclo de más de dos décadas en la "Albiceleste" con goles, asistencias y lágrimas a lo largo de la noche. Para el diario inglés, la fiesta en Núñez fue el desenlace natural de una historia que logró dejar atrás las viejas frustraciones a partir del título en la Copa América 2021, la coronación en Qatar 2022 y el bicampeonato de América en 2024.