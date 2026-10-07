Caminos opuestos en el final de una era: la mirada de la prensa inglesa sobre Messi y Cristiano Ronaldo
Una columna de The Telegraph comparó la despedida del diez en el Monumental con el conflicto del portugués al dejar la concentración. Cómo cambió el balance entre ambos desde 2016 y los contrastes de dos finales de ciclo.
Resumen para apurados
- The Telegraph contrastó el retiro internacional de Messi con la crisis de Cristiano Ronaldo tras el emotivo adiós del argentino en Buenos Aires frente al conflicto del luso.
- Messi cerró su ciclo bicampeón y mundialista ante 85.000 hinchas, mientras Ronaldo abandonó la concentración portuguesa y criticó al DT por no darle minutos en la Nations League.
- El balance histórico quedará marcado por la foto final de ambos ídolos: la comunión y liderazgo de Messi frente a la resistencia y frustración de Ronaldo ante el fin de su era.
El tramo final de las carreras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvió a generar debate en los medios internacionales. En una columna, el diario británico The Telegraph contrastó la despedida del capitán argentino en la Selección con la crisis que desató el delantero luso tras marcharse de la concentración por sus diferencias con Jorge Jesus. La nota plantea que no hay una única manera de encarar el cierre de una trayectoria, pero remarca cómo las actitudes de cada uno terminaron por definir dos postales opuestas.
El periódico inglés destacó el clima emotivo que rodeó el último partido de Messi en el Monumental frente a Benín. Acompañado por su familia y ante más de 85.000 hinchas, el rosarino cerró un ciclo de más de dos décadas en la "Albiceleste" con goles, asistencias y lágrimas a lo largo de la noche. Para el diario inglés, la fiesta en Núñez fue el desenlace natural de una historia que logró dejar atrás las viejas frustraciones a partir del título en la Copa América 2021, la coronación en Qatar 2022 y el bicampeonato de América en 2024.
En contraste, el medio calificó como un "berrinche" la reacción de Cristiano Ronaldo en la concentración de Portugal. Tras quedarse en el banco sin sumar minutos en la Nations League, el atacante de 41 años dejó al plantel y publicó una extensa carta en la que acusó al DT de romper acuerdos sobre sus minutos en cancha, además de equiparar su figura con la de Pelé y Maradona. Según el artículo, la actitud del delantero priorizó su ego por encima del equipo, profundizando el quiebre con el cuerpo técnico y la federación.
El análisis repasa también el giro que dio la comparación entre ambos en los últimos diez años. Mientras que en 2016 el portugués parecía sacar ventaja al ganar la Eurocopa en simultáneo con la renuncia temporal de Messi tras perder la Copa América Centenario, los títulos posteriores de la Selección argentina terminaron por inclinar la balanza. Más allá del paso de ambos por ligas como la MLS o Arabia Saudita, The Telegraph concluye que la foto final marcará el recuerdo: la calma y la comunión de un líder despedido con honores frente a la frustración y el enojo de quien se resiste a perder protagonismo.