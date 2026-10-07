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Pablo Dóvalo dirigirá a Atlético Tucumán contra Gimnasia: el historial que preocupa al “Decano”

El árbitro tiene un antecedente reciente poco favorable para el "Decano", que además acumula cuatro derrotas consecutivas bajo su conducción.

MAL RECUERDO. Atlético Tucumán ganó apenas dos partidos bajo el arbitraje de Pablo Dóvalo.
MAL RECUERDO. Atlético Tucumán ganó apenas dos partidos bajo el arbitraje de Pablo Dóvalo.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Pablo Dóvalo arbitrará a Atlético Tucumán contra Gimnasia este viernes a las 18 en La Plata, por la Zona B del Torneo Clausura.
  • El historial preocupa al Decano: registra seis derrotas, tres empates y solo dos triunfos con Dóvalo, acumulando cuatro caídas consecutivas bajo su arbitraje.
  • Atlético Tucumán afrontará el partido con la urgencia de cortar su mala racha en el campeonato y revertir sus adversos antecedentes frente al Lobo platense y el juez.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán ya conoce al árbitro para su próximo compromiso por la Zona B del Clausura. Pablo Dóvalo será el encargado de impartir justicia este viernes, desde las 18, cuando el “Decano” visite a Gimnasia de La Plata en un encuentro que será televisado por ESPN Premium.

Dóvalo estará acompañado por Juan Del Fueyo y Mariana De Almeida como asistentes, mientras que Gastón Iglesias será el cuarto árbitro. En el VAR estará Germán Delfino y Lucas Comesaña ocupará el puesto de AVAR.

Un historial desfavorable para Atlético

Los antecedentes de Atlético bajo la conducción de Dóvalo no son alentadores. El árbitro dirigió al “Decano” en 11 oportunidades, con un saldo de apenas dos victorias, tres empates y seis derrotas.

Además, el presente de ese historial es todavía más negativo: Atlético perdió los últimos cuatro partidos en los que fue arbitrado por Dóvalo. Durante 2025 cayó 3-1 frente a Rosario Central, 2-1 ante Platense, 1-0 contra Gimnasia y 3-1 frente a Lanús.

Precisamente, uno de esos antecedentes tiene una particularidad: la última vez que Dóvalo dirigió un Gimnasia-Atlético en La Plata, el “Lobo” se impuso 1-0, el 1 de septiembre de 2025. El viernes, poco más de un año después, volverán a encontrarse los mismos protagonistas y con el mismo árbitro.

Las únicas victorias del “Decano” con Dóvalo fueron el 4-0 sobre Defensores de Belgrano por Copa Argentina en marzo de 2024 y el 2-1 ante Newell’s, en Rosario, en septiembre de 2018.

Entre los empates aparecen el 0-0 con Argentinos y el 1-1 frente a Defensa y Justicia, ambos en 2024, además del 1-1 contra Platense de febrero de 2023.

Atlético llegará a La Plata con la necesidad de cortar su mala racha en el Clausura y volver a sumar después de las últimas derrotas.

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