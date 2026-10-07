Pablo Dóvalo dirigirá a Atlético Tucumán contra Gimnasia: el historial que preocupa al “Decano”

Precisamente, uno de esos antecedentes tiene una particularidad: la última vez que Dóvalo dirigió un Gimnasia-Atlético en La Plata, el “Lobo” se impuso 1-0, el 1 de septiembre de 2025. El viernes, poco más de un año después, volverán a encontrarse los mismos protagonistas y con el mismo árbitro.