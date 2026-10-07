Messi volvió a hacer explotar la TV: cuánto midió su despedida de la Selección Argentina

Resumen para apurados
- La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ante Benín generó casi 47 puntos de rating televisivo en el país, impulsada por la expectativa de su último partido.
- La audiencia creció progresivamente desde la previa: Telefe trepó de 22,8 a 33,9 puntos y TyC Sports alcanzó 12,8, marcando el pico durante los primeros minutos del cotejo.
- Los números ratifican el poder de convocatoria de Messi ante el público argentino y consolidan un hito histórico de audiencia televisiva para el cierre de su ciclo internacional.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo movilizó a los hinchas que llegaron al estadio. La expectativa también se hizo sentir frente a las pantallas, donde la audiencia creció de manera sostenida a medida que se acercaba el momento más emotivo de la noche.
En la previa del partido ante Benín, Telefe registraba 22,8 puntos de rating, mientras que TyC Sports alcanzaba los 9,1 puntos. Los números, a esa altura, ya reflejaban el interés que había generado la última presentación del capitán argentino ante su público.
La audiencia dio otro salto cuando los dos equipos salieron al campo de juego y comenzaron a sonar los himnos nacionales. En ese momento, Telefe llegó a 27,6 puntos, mientras que TyC Sports trepó hasta 11 puntos.
Pero el mayor crecimiento se produjo una vez que comenzó el partido. Durante los primeros minutos frente a Benín, Telefe alcanzó los 33,9 puntos de rating, mientras que TyC Sports llegó a 12,8 puntos.
De esta manera, entre las dos transmisiones se rozaron los 47 puntos de rating, una cifra que volvió a mostrar el enorme poder de convocatoria que mantiene Messi cada vez que juega con la camiseta de la Selección.