Se filtraron los audios de la denunciante de Joaquín Levinton: “Te voy a matar con mis propias manos”

La causa contra el líder de la banda Turf se inició tras una acusación radicada el pasado lunes en una comisaría del barrio porteño de Recoleta. La querellante sostuvo ante las autoridades que mantuvo una relación de pareja con el músico entre los años 2015 y 2020, periodo en el cual aseguró haber sufrido violencia física y psicológica, abuso sexual, suministro de estupefacientes y filmaciones sin su consentimiento. Asimismo, relató un grave incidente ocurrido en 2022 en un domicilio de Almagro, donde afirmó que el músico intentó ahorcarla; episodio por el que hizo una presentación previa, pero que posteriormente desistió de impulsar penalmente.