Se filtraron los audios de la denunciante de Joaquín Levinton: “Te voy a matar con mis propias manos”
El líder de Turf sumará a la causa por abuso sexual tres audios de voz atribuidos a Paula, la mujer de 39 años que lo denunció. En los mensajes se escuchan duras amenazas de muerte e intimidaciones que la defensa del músico utilizará para respaldar su versión de un presunto acoso de larga fecha.
Resumen para apurados
- Joaquín Levinton aportó a la Justicia porteña audios con amenazas de muerte de su denunciante por abuso sexual, para probar su inocencia y respaldar un presunto acoso previo.
- La causa surgió por una denuncia de abusos entre 2015 y 2020. Por su parte, el músico negó haber sido su pareja y afirmó sufrir hostigamiento sistemático desde hace años.
- El juez Carlos Bruniard evaluará los mensajes de voz para determinar la validez de las acusaciones y definir la situación penal del vocalista en las próximas semanas.
Una serie de audios que se vincularon con Paula, la mujer que acusó por abuso sexual a Joaquín Levinton, se viralización en las últimas horas. Mientras la investigación es analizada por los actores judiciales encargados del caso, los registros contienen una serie de amenazas que el cantante de Turf expondrá como defensa en la causa para probar su inocencia y contextualizar la relación con la denunciante.
La información surgió de las últimas declaraciones en las que Joaquín Levinton decidió entregar esta serie de audios que serán analizados por la Justicia, enmarcando el contexto de los registros así como la versión del músico. Según trascendió, el artista aportará ante la jueza que investiga el caso tres notas de voz donde la mujer de 39 años lo amenaza abiertamente, con expresiones dirigidas a arruinar su carrera y atentar contra su vida.
Amenazas de muerte en las nuevas pruebas
En uno de los fragmentos más impactantes de las grabaciones, la mujer le gritó de manera tajante: “Te voy a denunciar y te voy a matar con mis propias manos”. Las intimidaciones continuaron subiendo de tono en los siguientes archivos de voz donde le advirtió: “Vas a terminar como John Lennon, hijo de p... Te voy a matar yo misma con mis propias manos”, e insistió además en otro envío: “Atendeme el teléfono, hijo de… Te juro que te voy a arruinar la vida. Te voy a denunciar”.
La causa contra el líder de la banda Turf se inició tras una acusación radicada el pasado lunes en una comisaría del barrio porteño de Recoleta. La querellante sostuvo ante las autoridades que mantuvo una relación de pareja con el músico entre los años 2015 y 2020, periodo en el cual aseguró haber sufrido violencia física y psicológica, abuso sexual, suministro de estupefacientes y filmaciones sin su consentimiento. Asimismo, relató un grave incidente ocurrido en 2022 en un domicilio de Almagro, donde afirmó que el músico intentó ahorcarla; episodio por el que hizo una presentación previa, pero que posteriormente desistió de impulsar penalmente.
La respuesta de Levinton y su versión de los hechos
Tras la presentación judicial, comenzó la intervención del juez nacional en lo Criminal y Correccional Carlos Bruniard, mientras que la mujer fue entrevistada por el Centro de Orientación a la Víctima, aunque prefirió no solicitar la asignación de un botón antipánico.
Por su parte, Joaquín Levinton rechazó enfáticamente las acusaciones mediante un comunicado público difundido en sus redes sociales, donde negó rotundamente haber sido pareja de la denunciante y la definió como una “acosadora”. “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando desde hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo, y nuestra relación circumstantial duró muy poco tiempo”, expresó el artista.
Capturas, bloqueos y antecedentes en la Justicia
En su descargo, el cantante remarcó que ya existían antecedentes entre ambos y detalló el angustiante panorama que le toca atravesar: “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes. Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo, sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, concluyó.