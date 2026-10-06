21k LA GACETA

Cómo inscribirse en los 21K de LA GACETA y aprovechar los descuentos disponibles

Los socios del Club LA GACETA tienen un 20% de descuento y los running teams, un 15%. Las acreditaciones se realizarán el 9 y 10 de octubre en dos sedes.

La remera que se usará en la cuarta edición de la carrera de LA GACETA.
La remera que se usará en la cuarta edición de la carrera de LA GACETA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA cierra el 30 de septiembre la preventa de inscripciones a precios promocionales para su maratón de 21K, 10K y 5K, que se correrá el 11 de octubre en Tucumán.
  • Los valores van de $42.750 a $61.750, con descuentos acumulables del 20% para socios del Club LA GACETA y del 15% para miembros de running teams.
  • A partir del 1 de octubre entrarán en vigencia nuevas tarifas con aumentos de hasta $65.000 para la distancia mayor, rumbo a la largada del evento deportivo.
Resumen generado con IA

No falta nada para una nueva edición de los 21K de LA GACETA, que se correrá el 11 de octubre. Quienes todavía no aseguraron su lugar aún están a tiempo de anotarse para todas las distancias: 21, 10 y 5 kilómetros.

El gran evento deportivo tendrá epicentro en el hotel Sheraton (avenida Soldati 440) y reunirá a miles de runners de la provincia y de otros puntos del país. Las inscripciones continúan abiertas en este link para quienes quieran ser parte de esta nueva edición.

La inscripción general para los 21K cuesta $65.000; los 10K tienen un valor de $55.000 y los 5K, $45.000. Los socios de Club LA GACETA mantienen un 20% de descuento: $52.000 para los 21K, $44.000 para los 10K y $36.000 para los 5K. El descuento se aplica automáticamente al colocar el DNI al momento de inscribirse.

Además, los integrantes de running teams acceden a un 15% de descuento, para lo cual deben solicitar previamente el código correspondiente.

Acreditaciones

Las acreditaciones se realizarán en dos sedes. La primera será en la sucursal de Marathon ubicada en 25 de Mayo 251, con atención el viernes 9 de octubre de 10 a 20 y el sábado 10 de octubre de 9 a 21.

La segunda sede será en Yerba Buena, en avenida Juan Domingo Perón 1900 (Gómez Pardo), donde la atención será únicamente el viernes 9 de octubre, de 10 a 20.

Se recomienda a los corredores concurrir con el DNI y verificar el horario correspondiente a cada sede para evitar inconvenientes.

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