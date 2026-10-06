Cómo inscribirse en los 21K de LA GACETA y aprovechar los descuentos disponibles

La inscripción general para los 21K cuesta $65.000; los 10K tienen un valor de $55.000 y los 5K, $45.000. Los socios de Club LA GACETA mantienen un 20% de descuento: $52.000 para los 21K, $44.000 para los 10K y $36.000 para los 5K. El descuento se aplica automáticamente al colocar el DNI al momento de inscribirse.