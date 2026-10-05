De 464 días sin ganar de visitante a 200 como local: el maleficio que persigue a Atlético Tucumán

El último partido frente a Barracas es una buena muestra de ello. Atlético consiguió el primer gol y, por un momento, el escenario parecía haber quedado servido para hacer aquello que mejor sabe: proteger la ventaja, reducir espacios, obligar al rival a adelantarse y encontrar terreno para lastimar de contra. Sin embargo, en el complemento se derrumbó y terminó sin nada. Ahí aparece otra similitud con aquella racha anterior: el maleficio parece fortalecerse con cada partido que pasa. La desesperación, la bronca y la resignación que provoca el tiempo sin ganar se acumulan como capas y terminan convirtiendo cada nuevo encuentro en una carga más pesada que el anterior. Cuanto más se prolonga la racha, menos parece necesitar el huésped para intervenir.