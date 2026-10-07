Seguridad

Bahía Blanca: creyó que un adolescente de 16 años salía con su exnovia y lo apuñaló cuatro veces

La víctima recibió cuatro heridas de arma blanca. El agresor, de 20 años, fue detenido y quedó imputado por tentativa de homicidio.

El agresor tiene 20 años y está detenido (Foto: gentileza La Nueva).
El agresor tiene 20 años y está detenido (Foto: gentileza La Nueva).
Hace 2 Min

Resumen para apurados

  • Un joven de 20 años fue detenido en Bahía Blanca tras apuñalar cuatro veces a un adolescente de 16 el domingo, al creer erróneamente que salía con su expareja.
  • El agresor increpó a la víctima en una vivienda, la atacó con un cuchillo en la calle tras una discusión y huyó en moto, siendo arrestado poco después por la policía.
  • Imputado por tentativa de homicidio agravado, el acusado declaró ante la fiscalía, mientras el menor continúa internado con pronóstico reservado en el Hospital Penna.
Resumen generado con IA

Un joven de 20 años fue detenido en Bahía Blanca acusado de haber apuñalado a un adolescente de 16 años al que señalaba como el supuesto novio de su expareja. El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo en una vivienda de Ingeniero White y la víctima permanece internada en estado reservado.

El acusado, identificado como Nazareno Ezequiel Fri, llegó cerca de las 2.10 a una casa ubicada en James Harris al 300 y comenzó a increpar a su exnovia. Según relató la tía del adolescente, en un momento señaló al menor y repetía: “Es él, es él”, convencido de que tenía una relación con la joven.

El adolescente no conocía al agresor y, según la familia, no tenía ningún vínculo con él. Ante la situación, lo sacaron de la casa y lo llevaron hasta la esquina. Allí comenzó una pelea que terminó cuando Fri sacó un cuchillo y lo atacó.

La víctima recibió cuatro puñaladas en el lado izquierdo del cuerpo, entre la espalda, las costillas, un brazo y una mano. Después del ataque fue trasladada al Hospital Penna, donde permaneció con asistencia respiratoria.

“Esperó para ingresar que los amigos de mi sobrino y de otros chicos que estaban ahí se vayan”, contó Daiana, tía del adolescente, quien sostuvo que el acusado habría ido al lugar directamente a atacarlo.

Después de la agresión, Fri escapó en una moto Zanella ZR 150 que había dejado a la vuelta de la vivienda. La Policía Bonaerense inició un operativo y finalmente logró detenerlo.

La causa había comenzado como una investigación por lesiones agravadas por el uso de un arma blanca, pero debido a la gravedad de las heridas fue recaratulada como tentativa de homicidio agravado.

La UFIJ N° 5, a cargo del fiscal Jorge Viego, solicitó a la Justicia de Garantías que la aprehensión se convierta en detención. El acusado, además, declaró ante la fiscalía y dio su versión de los hechos.

Mientras tanto, el adolescente continúa internado. Según informó su familia, le retiraron el respirador y comenzó a respirar por sus propios medios, aunque todavía permanece en estado reservado y con un drenaje pleural.

“Me decían que estaba endemoniado. Mi sobrina me dijo que daba miedo verle la cara”, relató a La Nueva la tía del joven sobre lo ocurrido antes del ataque. “Nosotros no queremos que esto quede así, queremos que se haga justicia”, completó la mujer.

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