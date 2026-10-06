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“No hay que darles el gusto”: el último mensaje de Messi para la Selección que viene en su despedida

Antes de despedirse, el capitán pidió sostener la unión que caracterizó al ciclo más exitoso del seleccionado y aseguró que acompañará al equipo desde afuera.

A CORAZÓN ABIERTO. Lionel Messi se emociona en el Monumental durante la noche de su despedida de la selección argentina.
A CORAZÓN ABIERTO. Lionel Messi se emociona en el Monumental durante la noche de su despedida de la selección argentina. MATIAS NAPOLI ESCALERO / ESPECIAL PARA LA GACETA
06 Octubre 2026

Resumen para apurados

  • Lionel Messi se despidió de la Selección en el Monumental pidiendo sostener la unión del equipo ante futuras adversidades para evitar darles el gusto a las críticas externas.
  • El capitán cerró el ciclo más exitoso de la historia albiceleste remarcando que la fortaleza colectiva fue la clave para conseguir los títulos de los últimos años.
  • Messi confirmó que alentará desde afuera e instó a los hinchas a respaldar a las nuevas generaciones durante la transición y los momentos deportivos difíciles.
Resumen generado con IA

Lionel Messi no utilizó su último discurso solamente para mirar hacia atrás. Antes de abandonar definitivamente la Selección, también quiso dejar un mensaje para quienes deberán continuar la historia sin él.

El capitán puso el foco en una palabra que atravesó los años más exitosos de la “Albiceleste”: unión.

“Quedó más que demostrado que cuando nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa”, afirmó Messi ante los hinchas en el Monumental.

El rosarino sabe que después de una etapa marcada por títulos, finales y una regularidad extraordinaria también llegarán momentos adversos. Y pidió que sea precisamente entonces cuando más respaldo reciba el nuevo ciclo.

“Van a venir momentos duros, seguro, porque no es normal lo que se hizo en todo este tiempo. Y en esos momentos duros tenemos que estar nosotros acompañando más que nunca”, sostuvo.

Messi incluso reprodujo parte del mensaje que había transmitido puertas adentro en su última charla con el plantel. “Para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes, unidos, porque hay gente que quiere ver mal a la Selección. No hay que darles el gusto”, expresó.

Para el capitán, ese espíritu colectivo explica buena parte de los éxitos conseguidos en los últimos años. “Los momentos difíciles es cuando realmente se ve el grupo. Cuando no hay grupos fuertes, es muy difícil conseguirlo. Nosotros éramos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos”, destacó.

También dejó en claro cuál será su nuevo lugar. Ya no estará dentro del campo ni encabezará las charlas previas, pero seguirá acompañando.

“Ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y lo que venga. Siempre unidos”, aseguró.

Messi se fue como jugador, pero antes de hacerlo dejó una última responsabilidad compartida entre futbolistas e hinchas: cuidar aquello que permitió construir la época más gloriosa de la Selección.

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