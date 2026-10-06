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EN VIVO: en la despedida de Messi, Argentina empata 0-0 con Benín

APUNTA. Lionel Messi remata en su despedida de la selección argentina.
APUNTA. Lionel Messi remata en su despedida de la selección argentina. AFP

El astro juega su último partido con la “Albiceleste” en una noche especial en el Monumental.

Hace 20 Min
21:15 hs

Finalizó el primer tiempo

21:14 hs

El "Dibu" salvó a Argentina

Otra aproximación de peligro a favor de Benín. La Selección no encuentra su juego a los 44'.

21:04 hs

Benín quiere dar la sorpresa

El conjunto africano continúa firme en el partido y Argentina aún no puede romper la paridad.

21:03 hs

Messi busca con insistencia su gol

Tras un gran pase de Lautaro Martínez con el borde externo, Messi remató de media tijera a la carrera, pero la pelota se fue apenas desviada. Sigue 0-0.

20:56 hs

Messi intentó de tiro libre

El "10" disparó de lejos, aunque el arquero africano volvió a responder con seguridad.

20:56 hs

Messi, otra vez a punto de convertir

El capitán se estiró para anotar tras un gran pase de De Paul, pero la pelota pasó rozando el palo derecho del arquero.

20:54 hs

Benín le discute el partido a Argentina

Benín maneja la pelota con criterio, la administra bien y evita rifarla. Argentina apenas generó peligro con un remate de Messi, mientras que el equipo africano también estuvo muy cerca de convertir. Por ahora, la Selección no logra imponer condiciones ni mostrarse superior.

20:49 hs

Benín, muy cerca del 1-0

Gran jugada del conjunto africano, que remató en el área chica de la Selección, pero no pudo convertir.

20:41 hs

Ovación en el minuto 10

El partido se detuvo y el Monumental explotó en aplausos y reconocimientos al capitán. Jugadores de Benín se acercaron a saludar al protagonista de la noche.

20:38 hs

Messi casi convierte el primero

El capitán disparó desde lejos tras su clásica jugada amagando de derecha a izquierda, pero el arquero rival respondió con seguridad despejando hacia un costado.

20:30 hs

Comienza el partido

20:28 hs

Messi intenta contener las lágrimas

20:28 hs

Scaloni, emocionado

20:27 hs

Muchísima emoción en el Monumental

Lionel Messi y Lionel Scaloni cantaron el himno entre lágrimas.

20:21 hs

Momento de los himnos

Lionel Messi entona por última vez el himno nacional argentino.

20:14 hs

Los equipos ingresan al campo de juego

Gran recibimiento en el estadio Vespucio Liberti.

20:04 hs

El Monumental canta en contra de "Chiqui" Tapia

19:59 hs

Ovacionado

19:54 hs

El plantel de Benín

Matias Napoli Escalero / ESPECIAL PARA LA GACETA

El plantel de Benín
19:53 hs

El Monumental, repleto

Matias Napoli Escalero / ESPECIAL PARA LA GACETA

El Monumental, repleto
19:51 hs

El protagonista ingresó al campo de juego

19:49 hs

El "11" de Argentina

Lo que tenés que saber

Lionel Messi se despide de la selección argentina. Desde las 20, la “Albiceleste” enfrentará a Benín en un amistoso internacional que se jugará en el estadio Monumental y que marcará el último partido del capitán con la camiseta nacional. El encuentro será arbitrado por el chileno Fernando Véjar y podrá verse en vivo por TyC Sports, Telefe y DSports; también estará disponible online a través de TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.

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