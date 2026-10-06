EN VIVO: en la despedida de Messi, Argentina empata 0-0 con Benín

Finalizó el primer tiempo
El "Dibu" salvó a Argentina
Otra aproximación de peligro a favor de Benín. La Selección no encuentra su juego a los 44'.
Benín quiere dar la sorpresa
El conjunto africano continúa firme en el partido y Argentina aún no puede romper la paridad.
Messi busca con insistencia su gol
Tras un gran pase de Lautaro Martínez con el borde externo, Messi remató de media tijera a la carrera, pero la pelota se fue apenas desviada. Sigue 0-0.
Messi intentó de tiro libre
El "10" disparó de lejos, aunque el arquero africano volvió a responder con seguridad.
Messi, otra vez a punto de convertir
El capitán se estiró para anotar tras un gran pase de De Paul, pero la pelota pasó rozando el palo derecho del arquero.
Benín le discute el partido a Argentina
Benín maneja la pelota con criterio, la administra bien y evita rifarla. Argentina apenas generó peligro con un remate de Messi, mientras que el equipo africano también estuvo muy cerca de convertir. Por ahora, la Selección no logra imponer condiciones ni mostrarse superior.
Benín, muy cerca del 1-0
Gran jugada del conjunto africano, que remató en el área chica de la Selección, pero no pudo convertir.
Ovación en el minuto 10
El partido se detuvo y el Monumental explotó en aplausos y reconocimientos al capitán. Jugadores de Benín se acercaron a saludar al protagonista de la noche.
Messi casi convierte el primero
El capitán disparó desde lejos tras su clásica jugada amagando de derecha a izquierda, pero el arquero rival respondió con seguridad despejando hacia un costado.
Comienza el partido
Messi intenta contener las lágrimas
LIONEL CON LOS OJOS VIDRIOSOS, INTENTANDO NO LLORAR, EN EL HIMNO. UFFF, QUÉ IMAGEN, POR FAVOR. https://t.co/thYQAH9rx2— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 6, 2026
Scaloni, emocionado
SCALONI LLORANDO EN EL HIMNO ARGENTINO. https://t.co/PcwVy1YqAE— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 6, 2026
Muchísima emoción en el Monumental
Lionel Messi y Lionel Scaloni cantaron el himno entre lágrimas.
Momento de los himnos
Lionel Messi entona por última vez el himno nacional argentino.
Los equipos ingresan al campo de juego
Gran recibimiento en el estadio Vespucio Liberti.
El Monumental canta en contra de "Chiqui" Tapia
“CHIQUI TAPIA BOTÓN”. LA GENTE EN EL MONUMENTAL. https://t.co/hXSzapAJKF— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2026
Ovacionado
EL MONUMENTAL RENDIDO A TUS PIES, LIONEL. https://t.co/Z0sObOqQkv— TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026
El plantel de Benín
Matias Napoli Escalero / ESPECIAL PARA LA GACETA
El Monumental, repleto
Matias Napoli Escalero / ESPECIAL PARA LA GACETA
El protagonista ingresó al campo de juego
¡ASÍ FUE LA ÚLTIMA SALIDA DE MESSI PARA HACER LA ENTRADA EN CALOR CON LA SELECCIÓN ARGENTINA! https://t.co/8mXpBONcrC— TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026
El "11" de Argentina
ESTE ES EL EQUIPO TITULAR PARA LA DESPEDIDA DE MESSI EN ARGENTINA-BENÍN. https://t.co/3MriezNCWf— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2026
Lo que tenés que saber
Lionel Messi se despide de la selección argentina. Desde las 20, la “Albiceleste” enfrentará a Benín en un amistoso internacional que se jugará en el estadio Monumental y que marcará el último partido del capitán con la camiseta nacional. El encuentro será arbitrado por el chileno Fernando Véjar y podrá verse en vivo por TyC Sports, Telefe y DSports; también estará disponible online a través de TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.