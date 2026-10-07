Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 7 de octubre de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Hace 6 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios Lo más popular Por qué la salud mental de los jóvenes está en su peor momento: el diagnóstico urgente de la presidenta del Colegio de Psicólogos Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña ¿No podés soltar el celular ni para cenar? Alberto Trímboli, doctor en Psicología, explica qué es la “ciberlaxia” y por qué afecta más a los adultos Inteligencia artificial y educación: la UNT abre una nueva diplomatura virtual Becas para estudiar en América Latina: qué cubre el Programa Escala para alumnos de la UNT Ranking notas premium Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales El PRO llamó a la oposición de Tucumán a una mesa de diálogo: ¿quiénes irían y quiénes no? Si comprás un TV de $ 1 millón, casi la mitad de su valor corresponde a impuestos Ni inflación ni inseguridad ni corrupción: ingresos y empleo son las principales preocupaciones ciudadanas La conexión tucumana con el Nobel de Medicina: proteínas que van de la Puna al cerebro