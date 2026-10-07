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Simulación clínica en Tucumán: cómo se forman los futuros médicos con actores y androides

Los androides permiten tomar el pulso, auscultar el corazón y practicar maniobras. La universidad también se prepara para abrir la Licenciatura en Enfermería.

FORMACIÓN. Marta Valverde de Budeguer explicó el modelo de enseñanza personalizada que aplica la USPT en sus carreras de salud.
FORMACIÓN. Marta Valverde de Budeguer explicó el modelo de enseñanza personalizada que aplica la USPT en sus carreras de salud. / OSVALDO RIPOLL, LA GACETA
Hace 10 Hs

En la Universidad San Pablo-T, los estudiantes de Medicina no aprenden solo con libros. Antes de atender a un paciente real, se enfrentan a actores entrenados que interpretan cuadros clínicos preparados por los docentes. El objetivo es que practiquen el interrogatorio, la escucha y la detección de datos faltantes en un entorno controlado. De ese método habló Marta Valverde de Budeguer, vicedirectora del Instituto de Salud y Calidad de Vida, durante su paso por "Encuentros LA GACETA: Sentirnos Bien".

La dinámica es exigente. El actor tiene un guion con información que solo revela si el alumno formula la pregunta correcta. "Si el alumno no hace un buen interrogatorio, el actor sabe que no tiene que contestar", explicó Valverde de Budeguer.

Así, el estudiante aprende que una consulta incompleta deja huecos en el diagnóstico. El Centro de Simulación cuenta con seis actores y también con androides que reproducen funciones vitales: permiten tomar el pulso, auscultar el corazón, practicar maniobras y simular cuadros complejos.

Otro pilar del modelo es la proporción entre profesores y estudiantes. En los primeros años de Medicina, hay entre seis y ocho alumnos por docente. En el ciclo clínico ese número baja, y en la práctica profesional llega a un docente cada tres estudiantes. La vicedirectora considera que esa cercanía es clave para detectar dificultades y para que los alumnos se animen a preguntar. "Permite un intercambio, un conocimiento, un darse cuenta de la dificultad del alumno, una confianza en el preguntar, en no tener vergüenza de no saber", afirmó.

Esa relación también importa cuando empieza el contacto con pacientes reales. "La relación del alumno con el paciente es un equilibrio, un ida y vuelta de confianza", señaló Valverde de Budeguer, y advirtió que en grupos numerosos esa comunicación se vuelve difícil de construir.

Enfermería se suma a la oferta

Sobre esa base, la universidad prepara la apertura de la Licenciatura en Enfermería. La carrera fue presentada ante Coneau en 2024 y la aprobación llegó recientemente. "Estamos en este momento en la organización para poder difundirla y empezar la inscripción o publicidad de la carrera", contó la vicedirectora. 

La propuesta se suma a una oferta académica en salud que comenzó con Medicina en 2014, que ya va por su cohorte número 13 y tiene casi 200 egresados. A esa carrera se agregaron la Licenciatura en Kinesiología y la Tecnicatura en Emergencias Médicas, ambas en su segundo año. Enfermería será la próxima incorporación al Instituto de Salud y Calidad de Vida.

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