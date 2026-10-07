Simulación clínica en Tucumán: cómo se forman los futuros médicos con actores y androides

Otro pilar del modelo es la proporción entre profesores y estudiantes. En los primeros años de Medicina, hay entre seis y ocho alumnos por docente. En el ciclo clínico ese número baja, y en la práctica profesional llega a un docente cada tres estudiantes. La vicedirectora considera que esa cercanía es clave para detectar dificultades y para que los alumnos se animen a preguntar. "Permite un intercambio, un conocimiento, un darse cuenta de la dificultad del alumno, una confianza en el preguntar, en no tener vergüenza de no saber", afirmó.