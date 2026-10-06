Cinco paralelismos de San Martín entre la temporada actual y la B Nacional 2016/17
El presente del “Santo” guarda llamativas similitudes con aquella campaña: un paro que alteró el calendario, conflictos internos, enfrentamientos entre barras, dificultades para clasificar a la Copa Argentina y un rendimiento en puntos casi idéntico.
Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán repite en la actual Primera Nacional una crisis similar a la temporada 2016/17 debido a conflictos internos, violencia y un flojo rendimiento deportivo.
- Al igual que hace nueve años, el club enfrentó un paro que pausó el torneo, la expulsión de referentes del plantel y choques armados entre facciones de su propia barra brava.
- Con números casi calcados a 2017, el equipo necesita sumar en las últimas cuatro fechas para no quedar fuera de la Copa Argentina y pelear el ingreso al Reducido por el ascenso.
A veces el fútbol encuentra formas curiosas de repetir algunas de sus historias. Cambian los nombres, los entrenadores, los dirigentes y hasta los formatos de los campeonatos, pero ciertas escenas vuelven a aparecer. San Martín atraviesa una temporada complicada y, cuando se mira hacia atrás, encuentra un espejo llamativo en la B Nacional 2016/17.
No se trata de dos campañas idénticas. Aquella competencia tuvo 44 partidos para cada equipo y una tabla única; la actual Primera Nacional está dividida en zonas. Sin embargo, cinco situaciones permiten trazar paralelismos entre dos temporadas separadas por casi una década.
Un torneo interrumpido
La primera coincidencia apareció fuera de la cancha. En septiembre de 2016, los dirigentes del Ascenso ratificaron un paro pese al pago de una cuota de Fútbol para Todos. La medida alcanzó a la B Nacional y San Martín también quedó sin actividad.
En 2026 ocurrió algo similar. La AFA dispuso un parate entre el 5 y el 8 de marzo que alcanzó también a la Primera Nacional. El “Santo”, entonces dirigido por Andrés Yllana, debía visitar a Temperley por la cuarta fecha, pero el encuentro fue suspendido y el calendario volvió a quedar condicionado por una decisión externa.
Conflictos puertas adentro
El segundo paralelismo aparece dentro del vestuario. En abril de 2017, Diego Cagna decidió separar provisoriamente a Matías Catalán, Matías García, Francisco Oliver y Mauro Quiroga luego de un episodio de indisciplina. San Martín estaba comprometido en la pelea de abajo y la situación provocó un fuerte malestar entre los hinchas.
Este año, el protagonista fue Nicolás “Fosa” Ferreyra. El entonces capitán cuestionó públicamente algunas decisiones de Alejandro Orfila y la permanente rotación del equipo. Luego fue apartado del plantel profesional y, días después, acordó su salida del club.
Las causas fueron diferentes, pero el resultado volvió a ser parecido: en medio de una campaña difícil, un problema interno terminó con futbolistas importantes separados del grupo.
La barra volvió a escena
También existen coincidencias alrededor de la tribuna. En febrero de 2017, después de un amistoso frente a Banfield, dos facciones de la hinchada protagonizaron un enfrentamiento armado. Un simpatizante recibió un disparo en la cabeza y otro resultó herido en la espalda.
Nueve años después, las disputas internas de la barra volvieron a formar parte de la temporada de San Martín. Primero, un grupo se presentó en el complejo Natalio Mirkin para hablar con jugadores y cuerpo técnico y reclamar una reacción ante la crisis deportiva. Pero el episodio más grave ocurrió durante el partido contra Gimnasia y Tiro de Salta. En pleno segundo tiempo, dos sectores de la barra se enfrentaron durante varios minutos en la tribuna de calle Rondeau, con corridas, golpes y palazos. El resto del estadio repudió la situación con silbidos y el cántico “que se vayan todos”. Tras el encuentro, 17 personas fueron demoradas en el operativo policial.
La Policía investiga si detrás del enfrentamiento existió una disputa por el control de la tribuna entre las facciones conocidas como “El Piolín” y “La Brava”. La hipótesis todavía debe ser confirmada, pero el episodio volvió a colocar una interna de la barra en el centro de la escena, tal como había ocurrido durante aquella conflictiva temporada 2016/17.
La Copa Argentina, otra vez amenazada
La Copa Argentina ofrece otro espejo. En marzo de 2017, San Martín dependía de Santamarina para conseguir la clasificación. El equipo tandilense derrotó 2-1 a Atlético Paraná y dejó al “Santo” afuera del certamen.
Nueve años después, la participación en la próxima edición vuelve a estar comprometida. El sistema establecido por AFA determina que los siete primeros de cada zona de la Primera Nacional clasificarán directamente a la Copa Argentina 2027, junto con el mejor octavo entre ambos grupos. Para definir a ese último clasificado se compararán, sucesivamente, puntos, diferencia de gol y goles a favor.
A cuatro fechas del final, San Martín ocupa el 10° puesto de la Zona B con 43 puntos, por lo que actualmente estaría afuera. Los siete que hoy obtendrían el boleto directo en su grupo son Tristán Suárez (58), Temperley (56), Atlanta (55), Gimnasia de Jujuy (54), Midland (48), Gimnasia y Tiro (48) y Deportivo Maipú (47). Colegiales aparece octavo con 46, San Martín de San Juan noveno con 45 y el “Santo” décimo con 43.
Así, el equipo de Alejandro Orfila no sólo necesita recuperar terreno para meterse en el Reducido, sino también para evitar que se repita otra consecuencia de aquella temporada 2016/17: quedarse afuera de la Copa Argentina. La diferencia es que para el Reducido entran los ocho primeros de cada zona, mientras que para la Copa el octavo no tiene su lugar garantizado, ya que debe ser el mejor entre las zonas A y B.
Los números también se parecen
Quizás el paralelismo más llamativo aparezca en la calculadora. San Martín terminó la B Nacional 2016/17 séptimo, con 61 puntos en 44 partidos: 16 victorias, 13 empates y 15 derrotas. Eso representa un promedio de 1,39 puntos por encuentro.
El equipo actual llegó a la fecha 32 con 40 unidades y, después de vencer 1-0 a Gimnasia y Tiro, alcanzó los 43 puntos. Su promedio es de 1,34 por partido, apenas cinco centésimas inferior al de aquella campaña.
Los formatos impiden trasladar directamente una tabla sobre la otra, pero el rendimiento permite dimensionar la similitud. Si el San Martín actual mantuviera su promedio durante 44 encuentros, terminaría con aproximadamente 59 puntos: apenas dos menos que los 61 obtenidos en 2016/17.
Paro, conflictos internos, la barra alrededor del plantel, la Copa Argentina en peligro y números casi calcados. Pasaron nueve años y San Martín vuelve a transitar una temporada atravesada por escenas conocidas. La diferencia fundamental todavía está por escribirse: cómo terminará esta historia.