Cinco paralelismos de San Martín entre la temporada actual y la B Nacional 2016/17

Nueve años después, las disputas internas de la barra volvieron a formar parte de la temporada de San Martín. Primero, un grupo se presentó en el complejo Natalio Mirkin para hablar con jugadores y cuerpo técnico y reclamar una reacción ante la crisis deportiva. Pero el episodio más grave ocurrió durante el partido contra Gimnasia y Tiro de Salta. En pleno segundo tiempo, dos sectores de la barra se enfrentaron durante varios minutos en la tribuna de calle Rondeau, con corridas, golpes y palazos. El resto del estadio repudió la situación con silbidos y el cántico “que se vayan todos”. Tras el encuentro, 17 personas fueron demoradas en el operativo policial.