Mirá el 1x1 del triunfo de San Martín frente a Gimnasia y Tiro

Resumen para apurados
- San Martín venció 1-0 a Gimnasia y Tiro en la Primera Nacional con gol de Briñone para mantenerse en carrera, pese a mostrar un bajo rendimiento colectivo.
- El triunfo se sostuvo en las atajadas de Darío Sand y la jugada decisiva de Alan Cisnero, en un duelo deslucido que terminó con la expulsión de Nahuel Gallardo.
- La victoria otorga un respiro indispensable para el equipo en la tabla, aunque deberá corregir su funcionamiento colectivo de cara a las próximas fechas del torneo.
En una tarde-noche donde el desahogo pesó mucho más que el juego, los rendimientos individuales de San Martín dejaron pocas notas altas. La seguridad de Darío Sand en los momentos bravos, la guapeza de Alan Cisnero para fabricar la jugada decisiva y el oportunismo goleador de Santiago Briñone alcanzaron para maquillar un funcionamiento colectivo deslucido, en una victoria con calificaciones ajustadas pero que trajo el aire que el equipo tanto necesitaba:
Darío Sand (6)
Seguro cada vez que lo llamaron a intervenir. Tapó dos pelotas clave para sostener al equipo y descolgó centros con autoridad. Le dio tranquilidad a un fondo que por momentos anduvo desordenado.
Víctor Salazar (7)
Levantó respecto de sus últimos partidos. Se proyectó con criterio y tuvo más presencia en ataque; además se mostró sólido en la marca y prácticamente ganó todos los duelos que disputó durante el partido. Jugó el mejor partido desde que llegó al club.
Guillermo Rodríguez (6): A pesar de la poca seguridad de la defensa en general, se plantó bien en el mano a mano y bancó la pulseada física contra los delanteros rivales.
Ezequiel Parnisari (6): Fuerte por arriba, sacó casi todo lo que cayó en el área. Pese a que el equipo retrocedió mal varias veces y la defensa quedó desprotegida, se impuso en el roce.
Nahuel Gallardo (5)
Tuvo un buen arranque por izquierda, con proyecciones y un centro peligroso en el primer tiempo. En el complemento casi no participó y fue expulsado tras el cierre.
Agustín Graneros (6)
El sistema no lo ayudó. Quedó muy solo junto a Briñone para aguantar el medio y por momentos le costó hacer pie, pero no negoció la entrega: corrió muchísimo y metió siempre.
Santiago Briñone (6)
Sufrió los mismos problemas en el retroceso que Graneros. Estaba mal con la pelota en los pies y también en la marca. Sin embargo, salvó la tarde al pisar el área y aprovechar el rebote para meter el gol del triunfo.
Bruno Cabrera (4)
La defensa salteña lo controló bien. No pesó en ataque, nunca encontró socios ni pudo desnivelar en el uno contra uno. Prácticamente no entró en juego.
Gabriel Carabajal (5)
Una película repetida: algunos minutos iniciales interesantes, pidiendo la pelota y manejando los tiempos, para luego diluirse. Dejó de gravitar en la creación y terminó totalmente desconectado del partido.
Alan Cisnero (5)
Lo más rescatable del medio hacia arriba. Aunque le costó lidiar con la marca, generó la jugada decisiva que terminó en el 1 a 0. Eso sí, sus mejores momentos se vieron cuando se paró como conductor.
Mauro Verón (4)
Mucho desgaste físico para chocar y fajarse contra los centrales, pero poca claridad. Le costó imponerse en los metros finales y resolvió apurado en las pocas que tuvo.
Álvaro Veliez (-)
Ingresó con ganas y refrescó el ataque. No decidió bien en algunas contras pero le dio de qué preocuparse a la defensa salteña.
Matías García (-)
Tuvo poca participación. En los minutos que estuvo en cancha, San Martín no tuvo prácticamente nunca la pelota.
Alejandro Galván (-)
Ingresó en el descuento para defender los envíos aéreos. Jugó muy poco tiempo.