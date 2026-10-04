Mirá el 1x1 del triunfo de San Martín frente a Gimnasia y Tiro

En una tarde-noche donde el desahogo pesó mucho más que el juego, los rendimientos individuales de San Martín dejaron pocas notas altas. La seguridad de Darío Sand en los momentos bravos, la guapeza de Alan Cisnero para fabricar la jugada decisiva y el oportunismo goleador de Santiago Briñone alcanzaron para maquillar un funcionamiento colectivo deslucido, en una victoria con calificaciones ajustadas pero que trajo el aire que el equipo tanto necesitaba: