Cartas de lectores: festejo violento

Sinceramente escribir sobre este lamentable evento, no lo tengo claro, en cuanto que difundirlo es favorecer a que se repita, como suele ocurrir sobre los malos ejemplos o utilizarlo; decir que no todos naturalizamos la violencia, venga de quien venga y de la manera que se la muestre. La mencionada reunión partidaria, para nada original, es una copia burda del spot publicitario del régimen previo a las elecciones de 2023, cuando el candidato en ese entonces, junto a su hermana y algunos seguidores martillaban una maqueta de telgopor del Banco Central, que ahora pasó a ser un intento de refugio por si les va mal en las elecciones del 2027. Lo que se viral en redes (a lo que solicito a personas de buen corazón no hacerlo) es un video denominado “ocurrido durante un Congreso de la juventud libertaria tucumana”, con la conducción del candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Catalán (ex jefe de gabinete nacional), actual miembro del directorio de YPF, debe ser que al final a manera de festejar comenzaron todos, a romper a patadas hecha como “piñata” una maqueta del edificio de la Legislatura de Tucumán que algunos o algunas de los invitados a esa “juntada” se sentarán en las bancas ubicadas en el tercer nivel del edificio que ellos se imaginan destruyendo. Esa apología a cielo abierto de la incitación a la violencia, con un comportamiento sumamente antidemocrático, cuasi fascista aunque haya ocurrido en un local cerrado en un hotel (el primero) ubicado frente al parque 9 de Julio, que se hizo público con una filmación desde un celular cuyo dueño participaba. Permitido está no empatizar con los habitantes actuales de la Legislatura, un poder que está en la Constitución provincial y la nacional, juntos al Ejecutivo y Judicial, cada uno de los tres poderes, cuentan con edificios importantes en el centro de San Miguel de Tucumán; entonces para esta gente, su propuesta electoral es la destrucción, para así cuando lleguen “ellos” hacer la casita perfecta, un santuario de “anticastas”; como ocurre a nivel nacional, “ los buenos muchachos”, la “gente de bien”, que odia la justicia social y todo lo público que la ejerza. Así las cosas, va la pregunta del millón: ¿de qué le sirvió al Gobernador de Tucumán mandar a los legisladores de la provincia (con tres excepciones) desde el 11/12/2023, a apoyar todas las leyes que el régimen necesito para ir, contra la salud, la educación, los jubilados, las personas discapacitadas, la obra pública, etc.? ¿Acaso no hay tucumanos integrando esos colectivos? Que mire el Gobernador la clase de opositor que le pusieron y sabe que no necesitan militantes de carne y hueso, lo harán a través de la IA, a través de plataformas tecnológicas que intervienen en cuanto proceso electoral se realiza y realice en la región. Esto se hace posible gracias a muchas de las leyes que los sectores “dialoguistas” apoyaron para instalarse, sin ningún tipo de control ni regulación, regalando nuestros recursos naturales para poder funcionar. De esto hablará León XIV en noviembre cuando visite nuestro país. Todavía el Gobernador tiene alguna oportunidad; que no apoye con votos ni con quórum las leyes (la más importante, el presupuesto 2027) que el régimen pondrá a consideración, previas tentaciones a sus aliados, para terminar con la entrega de nuestra patria.