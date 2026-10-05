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Atlético Tucumán pierde a un titular y espera por otras tres piezas clave para visitar a Gimnasia

El “Decano” empieza a definir el equipo para el viernes, con una ausencia confirmada y varias situaciones que Falcioni seguirá de cerca durante la semana.

BAJA SENSIBLE. Leonel Vega disputa la pelota; el volante recibió la quinta amarilla ante Barracas y no podrá estar frente a Gimnasia.
BAJA SENSIBLE. Leonel Vega disputa la pelota; el volante recibió la quinta amarilla ante Barracas y no podrá estar frente a Gimnasia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán visitará el viernes a Gimnasia en La Plata sin Leonel Vega, quien fue suspendido por acumulación de amarillas tras el partido contra Barracas Central.
  • Falcioni evalúa a Julián Fernández como reemplazo, mientras espera la recuperación de Díaz y Canelo, y el retorno de Ferreira tras jugar con la selección de Paraguay.
  • El Decano necesita armar un equipo competitivo para cortar una racha de tres derrotas seguidas en el Clausura y revertir el flojo rendimiento defensivo del último partido.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán ya sabe que deberá afrontar el partido del viernes contra Gimnasia, desde las 18 en La Plata, sin una de las piezas más importantes de su medio campo. Leonel Vega recibió frente a Barracas Central la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que no estará a disposición de Julio César Falcioni.

La ausencia obligará al entrenador a modificar una zona que en el último tiempo tuvo a Vega como uno de sus futbolistas más regulares. El volante se consolidó como una pieza importante por su capacidad para recuperar, por lo que su baja representa un contratiempo importante para el “Decano”.

En principio, Julián Fernández aparece como el principal candidato para ocupar su lugar frente al “Lobo”. El volante podría ingresar desde el arranque y asumir la función que dejará vacante el joven tucumano en una visita en la que Atlético buscará cortar una racha de tres derrotas consecutivas por el Clausura.

Díaz y Canelo, entre algodones

Vega no será la única preocupación para Falcioni durante la semana. Leandro Díaz y Alexis Canelo se perdieron el último encuentro por molestias musculares y sus evoluciones serán seguidas de cerca antes del viaje a Buenos Aires.

El panorama del “Loco” aparece como el más complicado y su presencia está prácticamente descartada. Canelo, en cambio, será evaluado durante los próximos días para determinar si puede regresar a la convocatoria.

La espera por Clever Ferreira

Otra de las incógnitas pasa por Clever Ferreira. El defensor se encuentra afectado a la selección paraguaya y Atlético espera conocer cuándo será liberado de la concentración para determinar si podrá incorporarse directamente a la delegación en Buenos Aires.

Los tiempos serán ajustados y el zaguero podría llegar con lo justo para el compromiso en La Plata. Su eventual regreso sería importante para Falcioni después de que el equipo sufriera defensivamente ante Barracas y volviera a extrañar la presencia del paraguayo en la última línea.

Así, mientras intenta dejar atrás el golpe del 3-2 en el Monumental, Atlético ya empieza a armar el rompecabezas para visitar a Gimnasia: una baja confirmada, varios futbolistas entre algodones y una pieza defensiva cuyo regreso dependerá del reloj.

Temas Club de Gimnasia y Esgrima La PlataLeandro DíazAlexis CaneloLeonel VegaClever FerreiraTorneo Clausura 2026
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