Atlético Tucumán pierde a un titular y espera por otras tres piezas clave para visitar a Gimnasia

Atlético Tucumán ya sabe que deberá afrontar el partido del viernes contra Gimnasia, desde las 18 en La Plata, sin una de las piezas más importantes de su medio campo. Leonel Vega recibió frente a Barracas Central la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que no estará a disposición de Julio César Falcioni.