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“Yo te la canto” vuelve a la UNT con $1 millón para el ganador: quiénes pueden participar

La inscripción estará abierta hasta el 26 de octubre y el primer filtro se definirá por votación en Instagram. Los finalistas cantarán en vivo el 18 de noviembre en el Teatro Alberdi.

CONVOCATORIA. La gran final será el 18 de noviembre en el Teatro Alberdi.
CONVOCATORIA. La gran final será el 18 de noviembre en el Teatro Alberdi. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UNT abrió hasta el 26 de octubre la inscripción para el certamen musical 'Yo te la canto', donde premiará con $1 millón al mejor talento estudiantil en el Teatro Alberdi.
  • Los alumnos participan enviando un video de un minuto que se votará en Instagram; los más apoyados pasarán a la final presencial, reeditando el éxito de la edición 2023.
  • El certamen culminará el 18 de noviembre con un jurado de expertos, consolidando este espacio como una plataforma clave para impulsar el arte y la integración estudiantil.
Resumen generado con IA

Sesenta segundos frente a cámara pueden ser suficientes para llegar al escenario del Teatro Alberdi. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán que canten y quieran mostrar su talento ya pueden anotarse en la tercera edición de “Yo te la canto”, un festival universitario que este año entregará $1 millón al primer puesto.

Tres voces, una final: las historias de Ignacio, Luz y Paula, ganadores de “Yo te la canto” de la UNT

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La inscripción estará abierta hasta el 26 de octubre y pueden participar estudiantes de facultades, institutos y escuelas de la UNT. La competencia tendrá una primera etapa completamente virtual y terminará con una final presencial el 18 de noviembre.

El primer desafío dura solo un minuto

Para entrar al concurso hay que completar el formulario online y presentar un video de hasta 60 segundos.

La grabación debe hacerse en formato vertical 9:16, con resolución FHD o 4K, buena iluminación y un encuadre fijo.

Ese video será la carta de presentación para la primera instancia del festival.

Instagram definirá a los representantes

Entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre, las presentaciones pasarán a una etapa de votación virtual.

CONCURSO. La UNT convoca a estudiantes para la tercera edición de “Yo te la canto”. CONCURSO. La UNT convoca a estudiantes para la tercera edición de “Yo te la canto”. / CAPTURA DE PANTALLA

Los videos se publicarán en Instagram y los estudiantes de cada unidad académica podrán apoyar a sus compañeros mediante “Me gusta”. La presentación con mayor cantidad de votos será la encargada de representar a su facultad, instituto o escuela en la final.

Hay una regla específica: el uso de bots o mecanismos artificiales para aumentar los votos puede anular la participación.

La final será en el Teatro Alberdi

Quienes superen la instancia virtual se presentarán en vivo el 18 de noviembre en el Teatro Alberdi.

Allí ya no decidirán los likes: las actuaciones serán evaluadas por un jurado especializado, que elegirá a los tres ganadores de la tercera edición.

El año pasado, la segunda edición reunió a 20 finalistas de distintas unidades académicas y escuelas experimentales en una gala que se realizó a sala llena en el mismo teatro.

Cuánto se puede ganar

El premio más alto será para el primer puesto, que recibirá $1.000.000.

El segundo lugar obtendrá $600.000 y el tercero, $400.000. 

Cómo anotarse

La inscripción se realiza mediante el formulario oficial de “Yo te la canto” difundido por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNT (docs.google.com/forms/d).

Antes de enviarlo conviene tener listo el video con las condiciones técnicas exigidas, ya que debe cargarse junto con el registro.

Hay tiempo hasta el 26 de octubre para participar. Después comenzará la votación virtual que definirá quién representará a cada unidad académica en el escenario del Alberdi.

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