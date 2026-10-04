“Tenemos que volver a las bases”: la autocrítica del plantel de Atlético Tucumán

En medio del desconcierto, uno de los pocos jugadores que se detuvo a hablar con la prensa -la gran mayoría se retiró del estadio cabizbaja, sin intercambiar miradas con los presentes- fue Gianluca Ferrari. El defensor, que volvió a la titularidad por la convocatoria de Clever Ferreira a la selección paraguaya, explicó cómo atraviesa el plantel esta nueva derrota, la tercera consecutiva en el Clausura. “Se nos escapa por detalles, así que hay mucha bronca. Desde el primer momento quisimos ganar, pero estos partidos se terminan definiendo por pequeñas cosas y hoy volvimos a pagarlo. Ahora hay que reponerse”, analizó, todavía con el enojo a flor de piel.