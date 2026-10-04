“Tenemos que volver a las bases”: la autocrítica del plantel de Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- Jugadores de Atlético Tucumán hicieron autocrítica en su estadio tras caer ante Barracas Central, sumando su tercera derrota consecutiva en el Clausura por fallas puntuales.
- La caída ante Barracas se sumó a la derrota previa con Aldosivi, complicando al Decano ante rivales directos por la permanencia debido a desatenciones defensivas reiteradas.
- El plantel buscará recuperar la solidez para alejarse del fondo de la tabla y llegar con confianza a la semifinal de la Copa Argentina frente a Platense.
Por un momento, la imagen pareció repetirse. Atlético Tucumán volvía a dejar puntos clave en el camino, los jugadores se retiraban del campo de juego silbados y la sensación de haber perdido el rumbo se imponía sobre cualquier otro pensamiento. Y no, no era un partido de aquel olvidable primer semestre. Fue ahora. Con este equipo que parecía haberse consolidado, que tumbó grandes, golpeó más de una vez en Copa Argentina y se había ganado, de a poco, el corazón de los hinchas. Parte de esa imagen empezó a desdibujarse tras la derrota con Barracas Central.
Hay varios resultados que alimentan esta sensación de retroceso. Los más fuertes fueron, justamente, los dos últimos: la caída contra Aldosivi y el golpe frente al “Guapo”. Partidos ante rivales directos en la pelea por la permanencia, en los que ganar vale “seis puntos”. La realidad es dura: ante dos equipos señalados como candidatos al descenso, Atlético no pudo con ninguno.
La sensación puede agravarse si se suma la derrota contra Sarmiento algunas fechas atrás, o si se tiene en cuenta que el equipo ya lleva más de seis meses sin ganar como local. La Copa Argentina dio alegrías, genera entusiasmo y funciona como una especie de sostén para que el ánimo no se derrumbe por completo en medio de esta mala racha. Es cierto. La expectativa es enorme. Pero el “Decano” no puede darse el lujo de depositar todas sus energías ahí. Los promedios aprietan y Atlético no está en condiciones de seguir dejando pasar oportunidades para sumar.
En medio del desconcierto, uno de los pocos jugadores que se detuvo a hablar con la prensa -la gran mayoría se retiró del estadio cabizbaja, sin intercambiar miradas con los presentes- fue Gianluca Ferrari. El defensor, que volvió a la titularidad por la convocatoria de Clever Ferreira a la selección paraguaya, explicó cómo atraviesa el plantel esta nueva derrota, la tercera consecutiva en el Clausura. “Se nos escapa por detalles, así que hay mucha bronca. Desde el primer momento quisimos ganar, pero estos partidos se terminan definiendo por pequeñas cosas y hoy volvimos a pagarlo. Ahora hay que reponerse”, analizó, todavía con el enojo a flor de piel.
También intentó explicar qué ocurrió en este último tramo. “En los últimos tres partidos fueron siempre detalles. Una pelota parada, un centro en el que no cortamos antes… La realidad es que tenemos que mejorar. Hay que corregir esas cosas porque nos están costando puntos”, dijo.
Pero, a medida que avanzó la charla con los periodistas, Ferrari fue directamente al meollo de la cuestión. “Todos estamos pensando también en el torneo porque no queremos volver a mirar la tabla de abajo y queremos meternos entre los ocho. Una cosa no quita la otra. Obviamente está la ilusión de la Copa Argentina, pero también somos conscientes de que no podemos dejar pasar puntos. Sabemos que no podemos descuidar el torneo porque después el año que viene puede volver a ser complicado”, sostuvo.
Gabriel Compagnucci se sumó al análisis. “Hay tristeza, bronca y amargura. Es increíble, porque nos costaba mucho de visitante, pudimos revertir esa racha y hacernos fuertes afuera, pero pasó todo lo contrario de local. En casa nos está costando un poco más. No encuentro una respuesta concreta, pero sí sabemos que necesitamos ganar como local lo antes posible”, señaló sobre la deuda del equipo en el Monumental.
Y agregó, marcando quizá el camino que debería seguir el equipo si quiere recuperar el rumbo: “Esa necesidad de ganar de local no tiene que llevarnos a la desesperación de querer hacerlo como sea. Tenemos que construir de menos a más y volver a las bases, que fue lo que nos hizo ser un equipo sólido y recibir pocos goles. A partir de ahí, creo que de a poco vamos a volver a estar mejor”.
Tal vez en esas últimas palabras de Compagnucci esté la clave. Atlético tendrá una semana para mirarse hacia adentro. ¿Qué llevó al equipo a parecerse tanto a aquel del primer semestre? ¿Qué perdió en el camino? ¿Qué no puede volver a repetir? Las respuestas deberán aparecer rápido si quiere reconocerse otra vez en aquel conjunto que había logrado ilusionar al hincha “decano”. Volver a encontrarlas será clave para despejar las dudas, hacer pie nuevamente en el Clausura y, entonces sí, llegar fortalecido anímicamente a la semifinal de Copa Argentina frente a Platense.